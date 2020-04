KORONAVÍRUS Nová bilancia nakazených: Veľká noc bude riziková! Krízový štáb rokuje o ďalších opatreniach

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretne s predstaviteľmi ústredného krízového štábu. Premiér Igor Matovič ho zriadil krátko po nástupe do vlády. Premiér oznámil, že na Slovensku pribudlo 24 nových prípadov nákazy.

Prezidentka sa má dnes na Úrade vlády SR stretnúť s členmi permanentného krízového štábu. Premiér Igor Matovič ho zriadil začiatkom minulého týždňa a zasadať by mal každý deň.

Vláda predstavila tri ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou tzv. druhej pomoci:

1. opatrenie – Občan môže banku požiadať o odklad splátok a úverov až do deväť mesiacov, a to prostredníctvom elektronického formulára.

2. opatrenie – O tento odklad môžu požiadať aj SZČO a malé a stredné firmy.

3. opatrenie – Vláda a banky sa ďalej dohodli na zvýšení limitu na bezkontaktné platby zo súčasných 20 na 50 eur.

16:22 Otvorenie škôl je takisto rizikové

Otvorenie škôl považuje Mikas za rizikovú vec. „To by bolo veľké opatrenie na uvoľnenie. Po Veľkej noci budeme zvažovať, aká bude situácia u nás aj v ostatných štátoch. Jedno s druhým súvisí,“ povedal. Hlavný hygienik je podľa vlastných slov opatrný v prognózach, pretože sa ešte nevie, ako sa bude vírus šíriť počas leta.

16:04 Prezidentka upozornila na potrebu opatrení na ochranu seniorov či obetí násilia

Prezidentka Zuzana Čaputová sa na piatkovom stretnutí obrátila na členov permanentného krízového štábu s požiadavkami na zvýšenie ochrany seniorov, obetí domáceho násilia a ďalších zraniteľných skupín. Zaujímala sa tiež o stav zásob ochranných pomôcok pre naše nemocnice a ľudí v prvej línii, počty testovacích súprav, pľúcnych ventilátorov, ale aj o prijaté a plánované opatrenia.

16:02 Veľká noc môže byť riziková

Veľká noc môže byť riziková z dôvodu, že môže dochádzať k zhromaždeniam ľudí na jednom mieste. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred piatkovým zasadnutím krízového štábu. Členovia štábu sa majú rozprávať aj o sprísnení opatrení z dôvodu šírenia nového koronavírusu počas sviatkov. Mikas hovorí, že na štábe sa bude diskutovať o všetkých plusoch a mínusoch sprísnenia opatrení cez veľkonočné sviatky.

„Samozrejme, všetko je o zodpovednosti ľudí. Všetci si uvedomujeme, aká je situácia a nikto nechce taký scenár, ako majú v Taliansku či Španielsku,“ poznamenal hlavný hygienik.

15:05 Rokovanie ústredného krízového štátu

Na vláde začal rokovať ústredný krízový štáb. Na štábe je premiér Igor Matovič, hlavný hygienik Ján Mikas aj bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá sa už predtým zúčastnila rokovania permanentného krízového štábu, ktorý zasadal o desiatej a na ktorom bola aj prezidentka Čaputová. Hovoriť by mali o opatreniach na Veľkú noc.

14:30 Sulík navrhne, aby sa otvorili predajne automobilov

Minister hospodárstva Richard Sulík chce pokračovať v zmierňovaní zákazov prijatých vládou na ochranu pred pandémiou koronavírusu. Po pondelkovom otvorení predajní so záhradkárskymi potrebami, farbami či železiarskym tovarom, chce v piatok na zasadnutí krízového štábu navrhnúť aj otvorenie predajní automobilov.

„Som za to, aby sme v otváraní prevádzok pokračovali,“ povedal Sulík pre TASR. Predajne automobilov majú podľa ministra veľmi nízku koncentráciu ľudí, predajne sú veľké a je ľahké dodržať vládou nastavené pravidlá predaja. Sulík pripomenul, že na jedného zákazníka musí pripadnúť minimálne 25 štvorcových metrov predajnej plochy, predajňa musí zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice a do predajne môže vstúpiť zákazník iba s rúškom na tvári.

14:04 Premiér Matovič na sociálnej sieti kritizoval názory, že by sa deti mali vrátiť do škôl či fakt, že by mali byť reštrikcie postupne uvoľnené. „Je neuveriteľne ľahké produkovať svoje “múdrosti” na základe pocitov a obmedzeného množstva informácií, ktoré buď niekto nemá, alebo si ich nechce všímať. Je zodpovedné vidieť súvislosti a rozhodovať sa na základe faktov - a tie sú jednoznačné,“ uviedol.

14:01 Parlament schválil odklad splátok poistného

Parlament schválil odklad platenia poistného pre časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Týka sa to tých, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac. Rezort práce navrhol odklad splátok pre zamestnávateľov a poistené SZČO až do konca júla tohto roka.

13:20 Minister školstva Branislav Gröhling dnes prijal zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie a predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Roberta Redhammera. Predmetom rokovania boli kroky, ako riešiť vzniknutú situáciu v oblasti vysokého školstva, koordinácia vysokých škôl a opatrenia, ktoré už prijali v reakcii na šírenie nového koronavírusu.

13:13 Koronavírus potvrdili u jedného nezdravotníckeho pracovníka Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Doteraz nemá príznaky ochorenia a zostáva v domácej izolácii. Po otestovaní 39 zo 62 zamestnancov nemocnice, ktorí prišli do kontaktu s pacientom, u ktorého sa neskôr potvrdil nový koronavírus, o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

12:50 Ústredný krízový štáb zasadne na Úrade vlády dnes o 15-tej.

12:09 Po skončení 9 mesiacov bude mať firma na výber, že si tieto splátky preusie na záver všetkých splátok, ktoré ho čakajú v budúcnosti, uviedol Heger.

12:05 „Absolútna sloboda a nulová byrokracia,“ to je podľa Matoviča cieľ. „Som rád, že aj banky evidujú, že je to v prvom rade ľudská kríza,“ uviedol.

12:03 Matovič uviedol, že ľudia nemusia ísť do banky hneď zajtra. Čas majú počas celej krízy. „Človek má úplnú slobodu v tom, koľko splátok a v akej miere si preloží,“ povedal premiér.

12:01 Tretím opatrením je v čo najkratšom čase predstaviť riešenie, aby sa bezkontaktné platby zvýšili z 20 na 50. „Budú chránení pred šírením nákazy,“ uviedol Heger.

11:57 Druhé opatrenie je odklad pre SZČO a malé a stredné podniky. Pri nich rovnako platí odklad splátok o deväť mesiacov.

11:55 Minister financií oznámil tri konkrétne riešenia. „Žiadny človek nesmie prísť o strechu nad hlavou. Súčasťou druhej pomoci je odklad splátok a úverov až do deväť mesiacov v prvom rade pre občanov,“ uviedol Heger. „Občan môže banku o tento odklad požiadať. Celý proces bude jednoduchý. Bude to prebiheať elektronicky, kde sa vyplní jeden formulár a viac-menej je to vybavené. Ľudia nebudú registrovaní ako neplatiči.“

11:53 Heger uviedol, že kríza, ktorá zasiahla svet je historická. Okrem iných hľadísk sa museli zaoberať aj tým, ako budú ľudia splácať úvery a hypotéky.

11:51 Včera bolo testovaných až 1454 ľudí a 24 z toho bolo pozitívnych.

11:49 „Boj s koronavírusom má rôzne následky. Jedno je medicínske hľadisko,“ povedal premiér Matovič.

11:16 O pár minút bude mať brífing minister financií Eduard Heger.

11:14 Prezidentka Čaputová je na ústrednom už vyše hodiny. Spolu s predstaviteľmi rokujú o sprísnení podmienok počas Veľkej noci.

10:00 Prezidentka Čaputová dorazila na zasadnutie krízového štábu a stretla sa s jej predstaviteľmi.

Permanentný krízový štáb

Súčasťou ústredného krízového štábu sa začiatkom minulého týždňa stal užší tím odborníkov, ktorých úlohou je permanentne vyhodnocovať informácie a koordinovať činnosť v rámci zabezpečovania rozhodnutí a prijímania opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Uviedol vtedy premiér Igor Matovič.

V tejto skupine bude pôsobiť infektológ profesor Vladimír Krčméry, odborník na biochémiu Robert Mistrík, manažér pôsobiaci v oblasti IT a telekomunikácií Peter Škodný i predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. „Títo ľudia budú jadrom tímu, ktorého úlohu je zosúladiť procesy medzi jednotlivými rezortmi a všetkými inštitúciami participujúcimi v procese aktivít proti šíreniu nového koronavírusu,“ uviedol Matovič.

Doteraz podľa neho chýbala koordinácia. „Jedna ruka nevedela, čo robí ľavá, ak sa aj niečo vybavilo, nie vždy sa o tom dozvedeli, tí, ktorých sa to týkalo,“ opísal Matovič predchádzajúci stav pri komunikácii o aktivitách a zabezpečovaní opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Neskôr sa k nim pripojil aj bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák. „Spolu s ďalším človekom sa bude špeciálne venovať situácii, predikcii a rizikám v prostredí marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol o hlavnom zábere činnosti Polláka v permanentnom krízovom štábe Matovič.