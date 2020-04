KORONAVÍRUS Personál a pacienti z Prievidze majú negatívne výsledky

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

PRIEVIDZA - Zvyšná časť personálu oddelenia pľúcnych chorôb v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a pacienti, ktorí boli v kontakte so zosnulým mužom s COVID-19, mali výsledky testov na nový koronavírus negatívne. Vo štvrtok to uviedla riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach Zuzana Tornócziová.