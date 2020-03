KORONAVÍRUS Dobrovoľníci v Bratislave a okolí ušili za dva týždne viac ako dvetisíc rúšok

"Za dva týždne od vyhlásenia výzvy ušilo 135 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 2200 rúšok, ktoré ďalších 27 dobrovoľníkov odovzdalo ľuďom v organizáciách v Bratislave a okolí. Látku na výrobu darovalo BDC 15 ľudí a organizácií," informovala Michaela Bagalová z BDC.

Dodnes ušité rúška dostalo 26 organizácií, medzi nimi aj ľudia bez domova, deti z krízových centier, seniori v domovoch dôchodcov, ako aj ich terénni a sociálni pracovníci. Pomoc v podobe ochranných rúšok putovala aj do štyroch bratislavských nemocníc a k všeobecným lekárom. "Do výzvy sa môže zapojiť každý, kto má šijací stroj a minimálnu skúsenosť so šitím. Materiál a inštrukciu na šitie rúška spolu s materiálom dobrovoľníkom dodáme," spresnila Bagalová.

V nasledujúcich týždňoch plánuje BDC prostredníctvom dobrovoľníkov ušiť a rozniesť ďalších 2500 rúšok pre osamelých seniorov v Bratislave. Na projekte Rúška pre osamelých seniorov spolupracuje centrum s hlavným mestom a Alianciou Stará tržnica. Na túto dobrovoľnícku aktivitu je možné prihlásiť sa mailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.