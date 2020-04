KORONAVÍRUS Slovenskí väzni vyrobili za necelý mesiac 100-tisíc rúšok

Samotná výroba rúšok, ktoré boli vrátane ZVJS prerozdelené medzi približne 100 odberateľov, sa začala 5. marca najskôr v dvoch ústavoch - Košice-Šaca a Banská Bystrica-Kráľová. Uviedla to hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Pripomenula, že so šitím rúšok sa začínalo v dvoch ústavoch a postupne sa rýchlo rozbehla výroba aj v ďalších. Celkovo sa v súčasnosti na ich výrobe podieľa sedem ústavov, konkrétne Košice-Šaca, Banská Bystrica-Kráľová, Košice, Nitra-Chrenová, Želiezovce, Ružomberok a Dubnica nad Váhom. Do šitia rúšok sa na začiatku zapojilo 50 odsúdených, aktuálne na ich výrobe pracuje 122 väzňov.

"Výrobu rúšok sme testovali na bavlnenej látke, ktorej výhodou bola okamžitá dostupnosť. Vyrábali sa z nej totiž odevné zvršky a posteľná bielizeň pre potreby zboru. Ústavy však urýchlene objednávali stopercentnú bavlnenú tkaninu Domestic 145, z ktorej sa hromadne začali šiť rúška pre štátne rezervy. Táto látka sa používa v zdravotníctve a je vhodná na pranie pri vysokých teplotách a taktiež chemické čistenie. Tkanina sa nepretržite doobjednáva, keďže problémom je jej nedostatok na trhu," objasnila hovorkyňa ZVJS.

Pokryli základné potreby zboru

ZVJS pritom konštatuje, že doterajšia výroba rúšok pokryla základné potreby zboru a takmer všetky požiadavky Ministerstva spravodlivosti SR. Rovnako sa uspokojila aj značná časť prvotných nárokov štátnych organizácií a subjektov spolupracujúcich pri zamestnávaní odsúdených. "Vo výrobe rúšok sa v najbližšom období bude určite pokračovať, aby sme zvládli odolať aj dlhšie trvajúcim nepriaznivým podmienkam a aby sme mohli podporiť zdravotníkov, prípadne samosprávy a ich obyvateľov," zdôraznila Kacvinská.

Pred pár dňami väzni začali vyrábať už aj ochranné štíty. Tie sa aktuálne vyrábajú v troch ústavoch - v Hrnčiarovciach nad Parnou, Banskej Bystrici a Košice-Šaca. Sú prednostne určené pre pracovníkov v prvej línii, čiže zamestnancov nemocníc a uvažuje sa o vybavení napríklad vodičov hromadnej dopravy.