KORONAVÍRUS Nárok na stravné lístky zostáva aj pri práci z domu: TOTO je základná podmienka

Ilustračné foto

Zdroj: SITA / Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA - Zamestnanci pracujúci z domu viac ako štyri hodiny počas pracovného dňa majú nárok na stravné lístky. Upozorňuje na to Igor Janok zo spoločnosti Up Slovensko. Nárok na stravné lístky má totiž podľa neho každý zamestnanec, ktorý vykonal svoju prácu, a to bez ohľadu na to, či ju vykonával z domu, alebo na inom pracovisku.