AKTUÁLNE Predsedovi ÚVO i jeho manželke potvrdili pozitívne testy na COVID-19

"Vzhľadom na to, že predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák zastáva verejnú funkciu, považuje za zodpovedné informovať, že dnes jemu a jeho manželke boli potvrdené pozitívne testy na ochorenie COVID-19," uviedla Zvončeková. Osoby, ktoré prišli v období do 12. marca s predsedom do kontaktu a do dnešného dňa sa u nich prejavili nejaké príznaky predmetného ochorenia, by sa vo svojom vlastnom záujme mali dať otestovať.

O danej situácii predseda ÚVO informoval aj predsedu vlády SR Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a operatívne spolupracuje s Úradom verejneho zdravotníctva SR.