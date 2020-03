Slovenka s podozrením na KORONAVÍRUS: Povedali mi, že mám prísť, keď sa nebudem môcť nadýchnuť

BRATISLAVA - Slovensko má vyše 210 potvrdených prípadov koronavírusu, no stále častejšie sa hovorí o tom, že sa málo testuje. Svoju skúsenosť nám opísala aj farmaceutka, ktorú odmietli otestovať.

Pandémia nebezpečnej choroby Covid-19, ktorú spôsobil nový koronavírus, ochromila celý svet. Nevyhla sa jej ani naša krajina. Napriek tomu máme stále relatívne nízky počet potvrdených ochorení. Čoraz častejšie sa však hovorí o tom, že je to aj preto, že nemáme dostatočný počet testov a tým pádom, netestujeme toľko, koľko by bolo potrebné.

Takúto skúsenosť má aj mladá 26-ročná farmaceutka, ktorá si želala ostať v anonymite (jej meno a priezvisko má redakcia k dispozícii). Mladá žena bola ešte 9. marca vo Viedni. O dva dni na to začala mať bolesti svalov, ku ktorým sa pridružila aj zvýšená teplota a bolesť hlavy. Keďže pre svoju prácu prichádza denne do kontaktu s ľuďmi, rozhodla sa zavolať na 155.

Prvýkrát volala 11. marca. "Nakázali mi 14-dňovú karanténu a ak by sa to zhoršilo, mám volať znova. Vtedy som hovorila aj s hygieničkou," opisuje. "Potom sa to zlepšilo. 16. marca som však začala mať bolesti na hrudníku a o štyri dni sa mi aj ťažsie dýchalo. Stratila som čuch aj chuť a celý čas som mala zvýšenú teplotu," hovorí.

Keď sa nebude môcť nadýchnuť

Rozhodla sa preto znova zavolať na 155. "Volala som 20. marca. Povedali mi, že sa mám dostať na Kramáre vlastnými silami, pretože oni už sanitku na odber neposielajú. Išla som teda MHD-čkou, keďže inú možnosť som nemala. Na infekčnom mi však vzorku neodobrali, lebo mám vraj málo príznakov a oni majú málo testov. Povedali mi, že mám prísť, keď sa nebudem vedieť nadýchnuť," krúti neveriacky hlavou mladá žena.

Situácia sa stale nelepšila, tak volala v pondelok znova. "Všetka česť operátorke, naozaj sa ma opýtala všetko, čo mohla. Zdalo sa mi, že má fakt chuť poslať mi sanitku, lebo som naozaj ťažko dýchala, ale prepojila ma na nejakého asi on-call lekára. Ten ma však strašne "zvozil". Vraj ako si to predstavujem volať o siedmej večer, že oni nemajú testy ani sanitky a že je veľa chorých a čo od neho vlastne chcem," hovorí s tým, že vraj jej vzorku neodoberú a na Kramáre ani nemá chodiť. Ostala preto doma, lieči sa sama a dúfa, že je to len obyčajná choroba a nie obávaný koronavírus.

Lekárom dôverujeme

S otázkami sme sa obrátili na nemocnicu aj na Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo zdravotníctva. "Rozumieme obavám pacientky, no zároveň dôverujeme odbornému posúdeniu našich lekárov infektológov, ktorí sa nachádzajú v triediacom stredisku a vyšetrujú pacientov," povedala pre Topky Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Z Úradu verejného zdravotníctva sme konkrétnu odpoveď nedostali. "Úrad verejného zdravotníctva SR vydal ihneď (koniec januára 2020), ako začala byť problematika ochorenia COVID-19 v zdravotníckej obci témou, usmernenie pre zdravotnícke zariadenia. Uvedené metodické pokyny boli odvtedy, vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu, viackrát aktualizované. Usmernenie hlavného hygienika SR bolo zdravotníckym zariadeniam zasielané za účelom ich dôsledného dodržiavania. Manažment liečby pacienta je pod koordináciou príslušného zdravotníckeho personálu," odpovedala hovorkyňa Daša Račková.