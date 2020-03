KORONAVÍRUS Skrytá zbraň Bratislavy? VIDEO Roky chátrajúci areál môže pomôcť v boji s pandémiou

Pomôže v boji proti koronavírusu? Obrovský areál bývalej Vojenskej nemocnice je opustený od roku 2015, kedy sa nemocnica presťahovala z Patrónky do centra mesta. Areál kedysi patril ministerstvu vnútra, neskôr ju kúpila antivírusová firma ESET, ktorá tam chcela vybudovať špičkové výskumno-vývojové centrum v oblasti IT bezpečnosti.

Spoločnosť teraz hľadá možnosť, ako pomôcť štátu a jednou z takých je práve opustený areál nemocnice v Bratislave. "Situáciu pozorne sledujeme a aktívne hľadáme možnosti, ako by sme vedeli pomôcť. Preverujeme, ako rýchlo a v akej forme by sa dal pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice využiť v tejto krízovej situácii," povedal prevádzkový riaditeľ Pavel Luka. Budovy už totiž nie sú v dobrom stave, no podľa Luku ponúka areál aj iné možnosti využitie.

Zdroj: Topky.sk

Zdroj: Topky.sk

Zdroj: Topky.sk

Zdroj: MLR

"V prípade záujmu zo strany štátu budeme maximálne nápomocní," povedal prevádzkový riaditeľ. V opustených budovách to teraz vyzerá akoby tam zastal čas a lekári, pacienti a ostatný nemocničný personál odišiel len včera.

Bohatá história

Bývalá vojenská nemocnica má skutočne bohatú históriu. V roku 1918 ju prevzala zdravotnícka služba Československej armády. Počas 2. svetovej vojny ju obsadila Červená armáda a vytvorila Poľnú nemocnicu. Mala 180 lôžok a štyri oddelenia: vnútorné, chirurgické, očné a krčné.

Zdroj: MLR

Zdroj: MLR

Zdroj: MLR

Zdroj: MLR

Okrem toho mala RDG a zubné oddelenie, centrálne vyšetrovacie laboratória a lekáreň. Bola v nej vybudovaná aj prvá gynekologická ambulancia v rámci vojenských nemocníc. V roku 2000 v areáli vybudovali parkovisko pre pacientov Do roku 2015 v nej sídlila Nemocnica sv. Michala, ktorá patrila pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Poskytovala sa v nej špeciálna zdravotná starostlivosť štátnej službe, policajtom a ďalším. V roku 2015 sa Nemocnica sv. Michala presťahovala do centra mesta, do novovybudovaných priestorov ministerstva vnútra pod vedením vtedajšieho ministra Roberta Kaliňáka. Areál aj s budovami na Patrónke kúpila firma Eset.