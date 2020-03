Mrazivá predpoveď meteorológov: Pozor pred silným vetrom, teplota môže klesnúť až na -18

Pre severné okresy Slovenska platí od 23:00 do 7:00 rána nasledujúceho dňa pre nízke teploty. Meteorológovia očakávajú ojedinele dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -18 stupňov.

Najlepšiu predpoveď počasia nájdete na predpovede.sk

Dnes bude slnečno, spočiatku ojedinele nízka oblačnosť. V horských oblastiach sa môžu tvoriť tvorba snehové jazyky. V daných oblastiach by malo byť veterno a chladno. „Najvyššia denná teplota 4 až 9 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Horehroní -1 až +4 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo -9 stupňov,“ informuje SHMÚ.

Meteorologické výstrahy na utorok Zdroj: SHMÚ

Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 10, v nárazoch miestami okolo 15 m/s (10 až 35, 55 km/h). Na horách bude fúkať prudký vietor. Meteorológovia dnes zrážky nepredpokladajú.

Platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Vo vyšších polohách Vysokých a Západných Tatier sa lokálne vytvorilo zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Ako ďalej informuje na svojej stránke Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, v Nízkych Tatrách a Malej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo, teda druhý stupeň, vo Veľkej Fatre malé lavínové nebezpečenstvo, čo je prvý stupeň.

V danej oblasti sú nebezpečné najmä záveterné južné a juhozápadné strany žľabov, sediel a hrebeňov, kde je možné uvoľniť lavínu pri veľkom dodatočnom zaťažení na veľmi strmých svahoch. Tendencia lavínového nebezpečenstva je mierne klesajúca. Vo Vysokých a Západných Tatrách vzniklo zvýšené lavínové nebezpečenstvo v dôsledku zrážok, ktoré prichádzali od severu a veľmi silného vetra. Ten preniesol sneh hlavne na záveterné južné a juhozápadné strany žľabov, sediel a hrebeňov.

Zdroj: Twitter.com/RD.nl

Stredisko vysvetľuje, že na takýchto miestach sa vyskytujú dosky z nového snehu o hrúbke do 60 cm, ktoré ležia na veľmi tvrdej podkladovej vrstve firnu. V profile sa tak vyskytuje veľký rozdiel tvrdosti dvoch vrstiev, ktoré nie sú dostatočne zviazané a je ich možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení. HZS upozorňuje, že ďalšie nebezpečné miesta predstavujú strmé svahy stredných polôh, kde bol sneh sfúkaný a je ho tu väčšie množstvo. Návštevníci by mali byť opatrní pri čítaní lavínového terénu a vyhýbať sa terénnym pascám.

Do horských oblastí Slovenska prúdi po okraji tlakovej níže arktický studený vzduch, ktorý priniesol výrazné ochladenie posledných dní. Teploty vzduchu sa dnes ráno pohybovali od -17°C (2 600 m) do -7°C (1 000 m). Fúkal mierny až silný severovýchodný až východný vietor s rýchlosťou 5 - 10 m/s, v nárazoch na hrebeňoch miestami cez 15 m/s. Počas včerajšieho sneženia pripadlo na severe Tatier do 30 cm, inde do 15 cm nového suchého prachového snehu.

Zdroj: Getty Images

Povrch snehovej pokrývky je rôznorodý, na náveterných stranách je často sneh vyfúkaný na tvrdý zmrznutý podklad, na záveterných stranách je uložený vo vankúšoch a menších doskách, ktorých hrúbka môže v najvyšších polohách dosahovať aj 60 cm.