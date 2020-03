Slniečko vystrieda arktický vzduch: Oneskorený vrchol zimy? Pripravte sa na teplotný šok

BRATISLAVA - Vonku svieti slnko, príroda sa začína prebúdzať. Keďže svet a aj Slovensko sužuje obávaný koronavírus, hrejivé slnečné lúče si neužijeme tak, ako by sme si priali. Víkend však prinesie poriadnu zmenu. Počasie bude ideálne na voľné chvíle pod perinou s čajom v ruke.

Teploty, ktoré doslova prosia o to, aby sme vyšli von, čo aktuálne mnohí vôbec nemôžu, rapídne klesnú. Dôvodom je studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý na Slovensko prenikne od severovýchodu.

"Ochladenie bude citeľnejšie aj preto, že pred ním budú naopak ešte slnečné a teplé dni," poznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej facebookovej stránke. Meteorológovia tiež vysvetlili, že vpády studeného vzduchu nie sú výnimočné ani v jarnom období. Po miernej zime môžu byť dokonca výraznejšie ako v decembri, januári, či vo februári.

Oneskorený vrchol zimy?

SHMÚ na svojom webe priblížilo, že situácia sa postupne začne meniť už vo štvrtok, kedy nad Poľsko a Nemecko postúpi studený front spojený s tlakovou nížou. V priebehu víkendu ale zmenu pocítime aj u nás.

"Studený vzduch, ktorý k nám prenikne počas najbližšieho víkendu, bude zrejme najchladnejší v rámci celého chladného polroku 2019/2020 (teda mesiace október – marec)," predpovedajú meteorológovia. Teplota by na niektorých miestach mohla klesnúť aj na -13 °C.

V sobotu nastúpia zrážky a aj nepríjemný vietor. V nedeľu a v pondelok by malo byť ešte chladnejšie. Pre príklad v oblasti hlavného mesta by ešte v piatok malo byť príjemných 18 stupňov, no v nedeľu teploty vystúpia už len na približne 6 stupňov. Pozvoľne sa začne otepľovať od utorka.

Čo nás čaká?

V piatok bude jasno až polooblačno. Na severe budú postupne pribúdať oblaky. Ojedinele aj zaprší, na hrebeňoch Tatier zasneží. Najvyššia denná teplota však bude mimoriadne príjemná, vystúpi na 16 až 21 stupňov. SHMÚ upozorňuje, že bude veľmi teplo.

V sobotu slnečné počasie vystriedajú dážď a prehánky, ktoré treba očakávať na väčšine územia Slovenska. Výrazne klesnú teploty, najvyššia denná teplota vystúpi už len na 6 až 11 stupňov. Vo vysokých, postupne aj od stredných, a na severe aj v nižších polohách zasneží. V severnej polovici nášho územia budú teplomery ukazovať 1 až 6 stupňov.

V nedeľu bude panovať premenlivá oblačnosť. Ojedinele, a to najmä na severe a východe, sa vyskytnú snehové prehánky. Bude veľmi chladno a veterno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7 stupňov, na severe očakávajte bod mrazu. V noci teplota dokonca klesne pod nulu, podľa meteorológov sa bude najnižšia nočná teplota pohybovať od -2 až -8 stupňov.

