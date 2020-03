KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku potvrdili celkovo 178 prípadov: Rekordný nárast počtu nakazených

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí

Povinná karanténa platí aj pre rodinných prílušníkov žijúcich s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia

Zatvorené sú školy a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky sú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Pozrite si zoznam prípadov infikovaných novým koronavírusom

18:20 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce vedieť, akým spôsobom Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR postupovala pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov najmä pre nemocnice a zdravotníkov. V nedeľu (22. 3.) o 8.00 h ráno chce prísť na SŠHR a stretnúť s predsedom Kajetánom Kičurom. Premiér to povedal po sobotňajšom prvom zasadnutí jeho vlády. V pondelok (23. 3.) podľa Matovičových slov opäť zasadne vláda.

17:52 Na Slovensku bolo potvrdených ďalších 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ide o rekordný nárast počtu prípadov v priebehu 24 hodín. Informoval o tom predseda vlády Igor Matovič.

16:57 V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku zaznamenali za posledných 24 hodín 2 nové pacientky nakazené novým koronavírusom. Obe majú trvalý pobyt v Ružomberku. Celkovo tak v Ružomberku zaznamenali 8 pacientov s pozitívnym testom. Informovala o tom hovorkyňa ÚVN Petra Dišková. Ide o 28-ročnú ženu, ktorá sa nakazila v Českej republike. Druhá pacientka (50) sa dostala do kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

15:50 Hlavné mesto zrušilo marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva (MZ), plánované body sa presunú na náhradný termín. Informoval o tom primátor Matúš Vallo v živom vysielaní na sociálnej sieti, v ktorom odpovedal na otázky Bratislavčanov. „Mestské zastupiteľstvo je v podstate verejná akcia, preto sme pristúpili k zrušeniu marcového zasadnutia MZ,“ povedal Vallo a doplnil, že body, ktoré mali byť prerokované na marcovom zastupiteľstve, sa presunú na ďalšie zasadnutie. „Ak sa nazbiera viac bodov, urobíme viac zastupiteľstiev,“ doplnil primátor s tým, že podľa zákona má mať mesto zastupiteľstvo minimálne štyrikrát do roka, pričom Bratislava ho má každý mesiac, s výnimkou prázdninových mesiacov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:50 Mesto Košice začalo so zasielaním SMS správ seniorom a obyvateľom v produktívnom veku. Ich cieľom je identifikovať ľudí v núdzi, so zdravotnými problémami alebo v karanténe, ktorí potrebujú pomoc s donáškou obedov, potravín a liekov. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Záujemcovia o tento druh pomoci budú zaradení do databázy. Nová služba pre Košičanov by sa v spolupráci s mestskými časťami mohla začať poskytovať budúci týždeň. „Keďže je problém dostať sa k databázam ľudí, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú takúto pomoc, rozhodli sme sa, že si vytvoríme našu vlastnú. V Košiciach je mnoho ľudí, ktorí nevedia, kam a na koho sa majú v tejto súvislosti obrátiť, my im ponúkame riešenie. Záujemcovia o donášku obedov, potravín a liekov zavolajú na naše call centrum 055/6419 100 alebo pošlú mail na pomoc@kosice.sk, kde môžu nahlásiť svoj záujem. My sa im ozveme, začneme s nimi komunikovať a spoločne nájdeme také riešenia, ktoré uľahčia ich ťažkú životnú situáciu,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

14:15 Do boja proti novému koronavírusu sa aktívne zapájajú aj slovenskí vývojári. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) totiž zatiaľ napočítala až 20 rôznych digitálnych iniciatív, ktoré pomáhajú v čase pandémie v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, podpory podnikateľov, či kultúry. Najviac projektov slovenských digitálnych firiem, až 40 % z celkového počtu, sa venuje informovaniu o prevencii, či mapám nákazy na území Slovenskej republiky. "Zaujímavé dáta prináša aj projekt porovnania vývoja na Slovensku s okolitými krajinami, ide však o amatérsky štatistický projekt," informuje SAPIE.

13:51 Policajtom v Žiari nad Hronom, ale aj pracovníkom v nemocnici, šoférom MHD či ľudom bez domova rozdával v týchto dňoch rúška aj hokejový reprezentant Slovenska a útočník Slovana Bratislava Radovan Puliš.

12:52 Od pondelka (23. 3.) bude v mestskej hromadnej doprave v Piešťanoch zavedený víkendový režim s doplnením spojov zachádzajúcich na polikliniku a do miestnej časti Kocurice. Detské ihriská a street-workoutové ihrisko na území mesta Piešťany zostanú pre verejnosť až do odvolania uzatvorené, rovnako ako mestské trhoviská. Až do odvolania je zastavený predaj parkovacích kariet.

12:45 Finančná správa sa snaží zlepšiť informovať daňovníkov o plnení daňových povinností v čase pandémie. Viac informácií nájdete v našom článku.

12:09 Obchodné reťazce na Slovensku zaviedli ďalšie ochranné opatrenia.

Zdroj: Vlado Benko Jr. Zdroj: Vlado Benko Jr. Zdroj: Vlado Benko Jr.

11:48 Nedostatok ochranných rúšok Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) kompenzuje tým, že ich výrobu objednal u firiem v regióne. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, rúška dobrovoľne šijú aj v niektorých divadlách a stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Verejnosť vedenie kraja žiada o darovanie vhodného materiálu.

11:42 Ochranné rúška pre seniorov v počte 200 kusov ušili v týchto dňoch ženy v Dudinciach v okrese Krupina. V piatok (20. 3.) ich inšpektori verejného poriadku doručili tamojším obyvateľom vo veku nad 70 rokov.

11:06 Prešovský samosprávny kraj (PSK) zavádza od pondelka 23. marca v prímestskej autobusovej doprave špeciálny prázdninový režim. V praxi to znamená, že počas pracovných dní bude na autobusových linkách v platnosti sobotňajší resp. nedeľňajší režim dopravy, avšak s pridaním mimoriadnych spojov pre pracujúcich a pre zabezpečenie základných potrieb obyvateľov.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

11:05 Vo väzenskej nemocnici v Trenčíne sa aktuálne nachádza 93 osôb a v súčasnosti okrem dodržiavania zvyčajných predpisov musela nemocnica prijať aj ochranné opatrenia v súvislosti so závažnou epidemiologickou situáciou. Viac v našom článku.

11:04 Štátne divadlo (ŠD) Košice až do odvolania pozastavilo predaj vstupeniek a hranie repertoárových predstavení. Rozhodol o tom v piatok (20. 3.) krízový štáb divadla v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu. Zároveň rozhodol o odklade ďalších premiér plánovaných v tejto sezóne na neurčito. Informoval o tom hovorca divadla Svjatoslav Dohovič.

11:03 Nemocnica Svet zdravia Galanta uzavrela všetky vstupy do svojej budovy okrem vchodu do hlavnej budovy monobloku, ktorý je kontrolovaný. Pri tomto vstupe personál nemocnice bezkontaktne meria telesnú teplotu všetkým, ktorí do budovy vchádzajú a vyhodnocuje ďalšie príznaky, ako sú kašeľ, cestovateľská anamnéza, kontakt s infikovanou osobou, informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

11:02 Iniciatíva Kto pomôže Slovensku vyzbierala viac ako 521.000 eur. Z vyzbieraných peňazí už boli zadané objednávky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov a vybavenia takmer za 167.000 eur.

10:13 Reťazce Lidl, Kaufland spustili prednostné nakupovane pre seniorov, a to v skorých popoludňajších hodinách od 13:00 do 14:30. V tomto čase býva v spomenutých reťazcoch štatisticky menej ľudí, čo je ideálny čas na nákup pre starších. Prednostné nakupovanie spustila aj Billa v čase od 8:00 do 9:00 hod. a tiež Tesco Stores v čase od 9:00-10:00 hod. Informoval o tom Žilinský samosprávny kraj na svojom facebookovom profile.

9:52 Hlavné mesto SR spustilo na Zlatých pieskoch prípravu chráneného karanténneho priestoru pre ľudí bez domova. Predbežne ide o 30 kontajnerov, ktoré sú už zložené. V tomto priestore dostanú Bratislavčania bez domova potrebnú starostlivosť a budú im poskytnuté služby, ak existuje podozrenie, že boli v kontakte s infikovaným človekom, alebo majú príznaky ochorenia. Viac nájdete v našom článku.

Zdroj: CNN News

9:43 Polícia zaznamenala na svojich sociálnych sieťach extrémny nárast počtu fanúšikov naprieč všetkými stránkami. V súčasnej krízovej situácii ich považuje za strategický komunikačný kanál, ktorý upozorňuje ľudí na aktuálny vývoj a vplýva na nich preventívne. Viac sa dočítate v našom článku.

9:24 Od pondelka 23. 03. budú autobusy v Žilinskom samosprávnom kraji jazdiť opäť v „prázdninovom“ režime. Informáciu zverejnili na svojom facebookovom profile. Obmedzia však spoje, ktoré primárne nezabezpečujú dochádzanie za prácou či inými povinnosťami a vykazujú veľmi nízku až žiadnu vyťaženosť.

8:27 V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu a núdzovým stavom sa Národný ústav detských chorôb rozhodol poskytovať psychologickú pomoc nielen pre svojich zdravotníkov, ale aj pre rodičov, ktorí trávia doma čas so svojimi deťmi a aj pre nich je táto situácia nová a ťažká. Do poskytovania opory sa ochotne zapojil celý tím psychológov, ktorí pracujú v nemocnici. Viac sa dočítate v našom článku.

Všetky dôležité informácie, ktoré sa diali v piatok v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, nájdete TU >>

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.