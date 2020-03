Abstinujúci alkoholik a terapeut Braňo Mojsej varuje pred nástrahou karantény: Takto zničíte samých seba!

BRATISLAVA - Alkoholikom sa človek nestane zo dňa na deň, tvrdí abstinujúci alkoholik a dnes laický terapeut Braňo Mojsej na Mojsej Clinic. Práve dnes je to 500 dní, čo skončil s pitím. Denne komunikuje so svojimi klientami, aby znovu neprepadli pitiu. Počas opatrení vlády pre šíriaci sa koronavírus sa mu teraz začali ozývať aj tí, čo majú strach, že alkoholu prepadnú.

Koronavírus prinútil Slovákov zostať doma. Množstvo ľudí stres, paniku a aj nudu zaháňa pravidelnou konzumáciou alkoholom. Keď sa život na Slovensku vráti do normálu, bude viac Slovákov závislých na alkohole?

„Ak sa prebudíte po opití a nezaženiete smäd minerálkou či nealkom, ale z dôvodu úľavy siahate znovu po alkohole. Je to jednoduché to rozpoznať sám na sebe, no nikto si to už následne nechce priznať. Človek pije preto, aby mu bolo dobre a potom zrazu preto, aby mu nebolo zle. Abstinenčné príznaky sú bolestivé a nepríjemné. Závislý je človek vtedy, keď pije nie pre chuť alkoholu, ale pre ten stav, ktorý mu dúšok hocijakej liehoviny prinesie. Je mu jedno čo to je, len nech to má po našom „grády“. Tu začína cesta do pekla,“ povedal okrem iného v rozhovore pre topky.sk Braňo Mojsej. Vidí rozdiel medzi pitím vína k večeri a pohárikom tvrdého, ktorým mnohí teraz argumentujú, že tak zabíjajú vírus?

Ako zvládate aktuálnu situáciu na Slovensku so šíriacom sa koronavírusom a opatrenia vlády?

Zvládam bez výkyvov nálady a precízne triedim záplavu informácii, ktoré na mňa vyskakujú. Sledujem svoj zdravotný stav nakoľko bežná nádcha sa asi nevyhne nikomu. Rešpektujem nariadenia a verím, že tento stav čoskoro pominie. Nie je vhodné, či dobré si v hlave premietať katastrofické scenáre. Toto je ale viróza šíriaca sa úplne inak ako doteraz. Ako vidieť, zastavuje chod všetkých krajín na svete. Na niečo podobné nebol z nás nikto vopred pripravený. Veď sú to len dva týždne, čo sme odohrali veľký koncert v Brne, ktorý sa zázrakom vtedy nezrušil. Situácia je otázna, nakoľko zaskočila a zasiahla úplne všetkých bez rozdielu. Myslím si, že nikto nemá dnes jednoznačnú odpoveď, ako sa to bude ďalej na Slovensku vyvíjať. Teraz je na prvom mieste slovo zodpovednosť.

Ste sám disciplinovaný? Máte rúško?

Myslím si že áno, nosím rúško a dodržiavam všetky pokyny vyplývajúce z prijatých aktualizovaných opatrení. Niečo podobné som si pri riešení mojej závislosti od alkoholu v minulosti čiastočne zažil. Viem, čo to v praxi znamená. Obmedzenie určitých zažitých návykov, dodržiavanie určitého režimu či dočasná izolácia, dokonca som musel aj rúško 10 dní nosiť, keď som na odvykačke. Ochorel som a nechcel som nakaziť 50 člennú komunitu. Viem, čo to je, keď sa život zmení doslova zo dňa na deň. Do úplne opačnej polohy. Ale vedel som, koľko to bude trvať. Vedel som, ako sú nastavené pravidlá a vedel aj to, ako prebehne orientačne presne deň pracovný a ako voľný. Vedel som orientačne, ako sa bude situácia vyvíjať.

Je to dnes pre vás iné?

Dnes je jedno či je nedeľa či utorok, je to rovnaké. A najhoršie je, že nikto nevie do – ke – dy to bude trvať. Toto je na tom celom najvážnejšie. Ľudia hltajú správy a číslo infikovaných sa každým dňom zvyšuje. Neklesá. Možnosti človeka ako tráviť čas sa zúžili skoro len do jedného bodu či miesta. Všetci sme teraz doma. Moja poklona patrí všetkým, ktorí sú práve kvôli vírusu v práci v prvej línii. Sú to hrdinovia súčasných dní.

Ľudia sú zavretí doma. A začínajú sa nudiť a mnohí siahajú po alkohole...

Ľudia, ktorí nie sú závislí samozrejme vyskúšajú aj toto možné riešenie zbavenia sa nudy, no zistia, že ich to baví len chvíľu a po čase prestanú piť a závislosť ich nezhltne. Je tu ale malá riziková skupina ľudí, ktorá automaticky siaha po alkohole, ak sa v ich živote niečo zásadné deje. A títo ľudia si pomaly v tomto čase urobia denný rituál a vznik závislosti je za rohom. Mozog si rýchlo tento stav zapamätá, zapíše a začne si ho vynucovať. Je to stav okamžitého uvoľnenia a navodenia pohody užitím napr. alkoholu. No takýto denný rituál by musel trvať u dospelých žien napríklad, ktoré predtým konzumovali alkohol len príležitostne, približne dva roky. Závislosť sa nevyvinie hneď.

Ako teda vzniká závislosť na alkohole?

Závislosť vznikne nenápadne a nemusíme si to ani všimnúť. Dnes je skôr normálne opiť sa do nemoty, ako byť na párty triezvy. Je to tolerovaná droga, masívne propagovaná úplne všade. Mojsej clinic je maličký protipól tohto biznisu, nakoľko chceme, aby ľudia vedeli rovnako ako u tabaku, čo po pravidelnej konzumácii alkohol aj spôsobuje. Pokušenie je pre závislého človeka otvorenou otázkou dovtedy, kým si ju sám so sebou nevyjasní a neprijme rozhodnutie nezlyhať a abstinovať. Jednoducho žiť.

Nemáte chuť teraz na alkohol?

Rozhodnutie som definitívne urobil a nemienim to meniť. Veľmi rád zdôvodňujem detailne klientom prečo. Mám osobnú skúsenosť z 10 ročnej abstinencie, ktorú som prerušil a začal následne piť úplne devastačne. Táto cesta viedla do hrobu. Spamätal som sa v poslednej sekunde. Som hrdý abstinent a pri pohľade na alkohol sa len v duchu zasmejem, ako mi je bez neho fajn. Že už nie som jeho sluha či otrok vo vlastnom tele. To nie je otázka, či je vírus alebo nie je.

Mnohí začínajú v čase opatrení po večeroch piť a niektorí aj cez deň (veď zamestnávateľ im nevie dať fúkať). Je to v poriadku?

Teraz hovorím sám za seba. Ja to mám už vyriešené a ak chcem byť chodiaca reklama na to, že sa zo závislosti dá vyjsť aj vtedy, keď tomu už nik neverí, musím práve aj v týchto dňoch ukázať jasne, že pánom svojho konania som ja a neprenechávam riadenie nikdy alkoholu. Tento pocit istoty zo seba samého prenášam na ostatných, ktorí o to stoja. Učím ich techniky, ktoré ma v abstinencii spoľahlivo udržiavajú. Po čase sa niektorí tešia so mnou a hovoria: „No nemohol som s tým seknúť skôr?“

Takže po opatreniach a karanténe nebude viac závislých od alkoholu alebo od iných návykových látok?

Ešte raz zopakujem. Závislým sa človek nestane zo dňa na deň, závislosť sa vyvíja určitý čas. Problém vidím inde. Napríklad, čím je organizmus mladší, tým skôr si vybuduje závislosť na tvrdých drogách. Na Slovensku je obrovské množstvo mladých ľudí závislých na pervitíne, ktorí nemajú ani 20 rokov. A práve tento čas je veľmi vhodný na nekompromisné odhaľovanie drogových dílerov od posledného na ulici a možno aj trochu vyššie v štruktúre, ktorú majú. To je tiež v dnešnej dobe veľká neznáma, nakoľko veľa ľudí zrazu dostane ponuku na spríjemnenie si chvíle nudy užitím nejakej nelegálnej omamnej látky. Díleri vedia presne koho a ako s akým druhom drogy ponúknuť. Nielen sociálne siete a online priestor im zabezpečuje čiastočne spoľahlivú komunikáciu.

Od čoho sa môžeme ešte stať závislými a nemať pod kontrolu svoje konanie?

Ďalšou kategóriou sú lieky na okamžité ukľudnenie. Tie namotajú človeka do závislosti veľmi spoľahlivo už po troch mesiacoch pravidelného užívania. Najčastejšie ich z mojej praxe užívajú hlavne ženy. Sú to benzodiazepíny, pričom muži skôr skúšajú alkohol alebo doslova hazardujú na hrane svojho života a kombinujú drogy s alkoholom, či lieky na potenciu. Vždy platí, že všetkého nadmieru škodí. Aj toto sa môže v tomto stave ničnerobenia u niektorých ľudí, ktorí boli doteraz v jednom kole zrazu nebezpečne rozbehnúť. Je potrebné, aby mali ľudia dostupné relevantné informácie a tak sa rozhodli, ako tento čas budú tráviť a ako a čím si ho spríjemňovať. Alkohol, drogy, lieky, online kasína sú v ponuke vždy a o ich obrovskej škodlivosti sa veľmi nehovorí. Je to všetko veľký biznis.

Nestanú sa teda zo Slovákov počas opatrení doma alkoholici?

Myslím, že nie. A ak, tak u malého percenta len u tých, ktorí už v tom boli dobre rozbehnutí. Ale aj tu by bolo treba vedieť, koľko bude takýto stav trvať. To dnes nevie nik. Niekto môže chcieť piť alkohol cielene, no jeho organizmus alkohol odmieta a neprijme ho. Nie každý má v sebe ten kód na rozvinutie zákernej smrteľnej choroby zvanej závislosť.

Ako podľa vás zistíme, že u nás začína alkoholizmus?

- Ak sa prebudíte po opití a nezaženiete smäd minerálkou či nealkom, ale z dôvodu úľavy siahate znovu po alkohole. Je to jednoduché to rozpoznať sám na sebe, no nikto si to už následne nechce priznať. Človek pije preto, aby mu bolo dobre a potom zrazu preto, aby mu nebolo zle. Abstinenčné príznaky sú bolestivé a nepríjemné. Závislý je človek vtedy, keď pije nie pre chuť alkoholu, ale pre ten stav, ktorý mu dúšok hocijakej liehoviny prinesie. Je mu jedno čo to je, len nech to má po našom „grády“. Tu začína cesta do pekla.

Kedy človek zistí, že prestáva mať pod kontrolou alkohol?

Je to u každého individuálne. No jasným príznakom sú tzv.okienka, kedy si človek nepamätá čo robil v opitosti a ako vôbec zaspal. Alkohol vypína riadenie a človek sa mení na monštrum, či zvieratko. Chodí po štyroch a vydáva zvuky ako pokazené rádio. Keď mu to následne poviete, tak tomu neverí. Takých príbehov som sa veru napočúval a ten svoj aj sám so sebou zažil. Dnes sa nad tým už viem zasmiať, no vtedy mi do smiechu nebolo. Nevedel som fungovať ani s alkoholom a ani bez neho. Bol som out. Už nie som a dnes ukazujem cestu iným, ktorí tomu prepadli. Som rád, že mi dôverujú a postupujeme z toho spolu von.

Niektorí pijú víno, iní pivo a mnohí siahajú aj po tvrdom alkohole. Argumentujú, že je na „vypálenie vírusov“. Ktorý druh alkoholu je teraz nebezpečnejší?

Alkohol oslabuje imunitu. Takže ani jeden. Je to obrovský klam a blud. Marketing je silný a je pravdou, že dnes niektorí prešli len nad 40% liehoviny vo vidine odstránenia vírusu. Odkazujem im zodpovedne, že spoľahlivo odstraňujú sami seba a nie vírus. Urobia v opitosti množstvo nenapraviteľných sprostostí. Alkohol ešte k šťastiu nikomu nepomohol a ani ku zdraviu, ak ho ľudia užívajú pravidelne a nadmerne.

Začína alkoholizmus aj keď si človek dá večer v kľude pohár vína na upokojenie k večeri, ako to robia v južných krajinách?

Nie, to je úplne o niečom inom. Každý národ má inú kultúru pri konzume alkoholu. Nízkoalkoholové víno Slovania považujú za vodu. To je na samostatnú tému.

Máte teraz viac telefonátov a otázok, ako zvládať boj s alkoholom?

Teraz je to hlavne o tom, že tí čo abstinujú v spolupráci s nami, sa nechcú zrazu rozpiť. A tí, čo začali konzumovať z nudy, riešia hladinu alkoholu ak pijú cez deň a potrebujú ísť niekam autom. Alebo majú obavu, že kedy môžu prepadnúť alkoholizmu. Myslím si, že je ešte málo dní tohto stavu a čas ukáže, ako sa to bude vyvíjať. Všetci ale zhodne tvrdia, že alkoholu sú aj dnes plné obchody a donášky dnes fičia nonstop. Taký je stav. Neviem, aký bude vývoj.

Nie je resp. nebude alkohol väčší problém ako koronavírus?

Alkohol sa dá riešiť spoľahlivo na pár krokov. Dá sa dostať pod kontrolu alebo odstrániť zo dňa na deň. Koronavírus je omnoho zákernejší, keďže odborníci nemajú momentálne žiadne protilátky. Všetko je vo vývoji. No tam kde to začalo, sa to začína ukľudňovať. Teraz to prechádza Európou. A je len na nás, ako zodpovedne sa k tomuto celému postavíme. Ako budeme konať. Koronavírus odstavuje celé zdravotníctvo, to je to najzávažnejšie. Verím, že bude dobre. No viem aj to, že tak ako bolo, už nebude. Možno sa ľudia naučia vážiť si obyčajné chvíle s rodinou a zrazu nebudú potrebovať byť celý deň niekde v nákupnom centre. Dúfam, že pochopia, čo je to žiť normálny zodpovedný život.

Čo by ste odporúčali ľuďom večer robiť, aby sa neuchyľovali k poháriku?

Venovať sa triezvi svojim deťom, príbuzným. Vrátiť sa k svojim starým koníčkom, keď na svete nebol internet a mobily. To je cesta. V každom je kúsok kreativity. Dnes každý hrá sám za seba a za tú svoju šťastnú a zdravú rodinku.

Nie je problémom zvýšeného pitia alkoholu aj to, že sme stratili bezprostredné kontakty a takto si suplujeme samotu?

Tento problém je tu už niekoľko rokov a dnes sa má šancu paradoxne napraviť. Stačí sa rozprávať.

Viete o tom, že už fungujú online párty, keď si ľudia pripíjajú cez kameru?

Áno aj to je dnes už normálne. Aj keď ja som už o tomto začal spievať v roku 2009, kedy som naspieval pieseň „Pijeme Fernet cez internet“. V 2014 vyšiel k tomu aj klip. Nikdy by som nepovedal, že sa to takto naplní. No svoje hudobné počiny nikdy neľutujem, čo spievam mám reálne odžité aj odpité.

Nie je naozaj pravdepodobné, že po skončení opatrení bude na Slovensku viac alkoholikov či inak závislých ľudí?

Nemyslím si to, skôr bude možno veľa ľudí, ktorí budú nútený vyhľadať psychiatra či terapeuta pre iné komplikácie. Následky sú veľký otáznik dnešnej doby.

A možno aj viac samovrážd, keď ľudia prídu o prácu a nebudú mať z čoho žiť?

To je predčasné, niečo mi nahovára, že tak rýchlo, ako to prišlo, tak sa to aj stratí. Ľudia sa ale môžu zmeniť a čo keby sa tentokrát zmenilo niečo k dobrému práve týmto spôsobom? To nikto nevie. Možno sa mýlim. Na toto dnes nevie odpoveď asi ani jeden človek na tejto planéte.

Čo vy by ste odporúčali ? Zvýšiť ceny alkoholu, aby bol nedostupný alebo to nie je riešenie a ľudia si k nemu nájdu cestu inak?

Tu platí tiež jedno staré a overené. Kto chce piť bude piť. Alkohol je stará téma. Ak nie je v obchode vypáli si ho človek doma sám. História nám to jasne ukazuje.