Ľuboš sa vrátil z Thajska, podozrenie na koronavírus: Susedia spanikárili, chceli prepustiť učiteľky

Jedným z nich bol aj prípad vo Veľkej Mači, na ktorý upozornil portál seredonline. Išlo o rodinu, ktorá sa vrátila z dovolenky z Thajska a problémom bolo, ako odvolia ostatní členovia domácnosti. Ľuboš bol nachladnutá a po čase mu nastúpili vysoké horúčky. Preto neváhal a kontaktoval zdravotníkov.

"Dvadsiatehopiateho februára, čiže po mesiaci sme sa vrátili domov. Už niekoľko dní pred návratom som sa necítil dobre, nakoľko som prechladol, dostal chrípku. Už na ostrove som vyhľadal pomoc. Boli mi poskytnuté antibiotiká, ktoré mi v celku dosť dobre zaberali. Čo sa týka koronavírusu, bol som v kľude, lebo celý priebeh choroby bol bez horúčky, bolesti hlavy, svalov a kĺbov," povedal Ľuboš pre portál.

O štyri dni neskôr však mal Ľuboš vysoké horúčky, boleli ho kĺby a svaly a preto sa rozhodol kontaktovať trnavskú nemocnicu. Tá preňho okamžite poslala záchranku. "Bol som prekvapený, ako to bolo všetko zorganizované, personál presne vedel čo má robiť," opisuje situáciu Ľuboš. Podľa jeho slov boli zdravotníci v špeciálnych oblekoch. Odobrali mu vzorky a výsledky sa mal dozvedieť na druhý deň.

Panika u susedov

Vzorky Ľuboša aj jeho rodiny boli negatívne, no po tom, ako ho sanitka odviezla, niektorí ľudia začali panikáriť. "Vo Veľkej Mači sa spustila hystéria. Ľudia v dedine okamžite reagovali. V podstate sa ani nečudujem lebo celá ulica vedela že sme boli v Thajsku dlhšiu dobu a zrazu vidia ako ma nakladajú ľudia v skafandroch a maskách do sanitky. Pospájali si to a okamžite nás odsúdili aj bez toho, aby to bolo potvrdené. Ale niet sa naozaj čomu čudovať zaúradoval strach a samotná nevedomosť ľudí s tematikou koronavírusu," hovorí Ľuboš.

Ľudia v dedine začali panikáriť a rozširovať fámy, že Ľuboš odpadol vo volebnej miestnosti alebo že rodinu eskortovali priamo z viedenského letiska a nechali v domácej karanténe. "Zaúradoval strach a nevedomosť. Hnevám sa však na to, že ľudia požadovali výpoveď učiteliek, ktoré pracujú v miestnej materskej škôlke. Jedná je totiž sestra mojej priateľky a druhej rodičia bývajú na ulici, na ktorej bývam ja," dodal Ľuboš.

Treba zachovať pokoj

Aj napriek tomu, že koronavírus desí drvivú väčšinu ľudí, na Slovensku nebol zatiaľ žiadny prípad potvrdený. Hygienici odporúčajú častejšie umývanie rúk, vyhýbanie sa miestam so zvýšeným počtom ľudí, používanie antibakteriálnych gélov, prípadne obmedzenie podávania rúk.

Ak nemáte umyté oči, vyhnite sa chytaniu očí, nosa a úsť. Rovnako obmedzte kontakt s ľuďmi, ktorí prejavujú príznaky respiračných ochorení. Obmedzte cestovanie do postihnutých oblastí, ak to nie je nevyhnutné. V prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia a pociťujete príznaky podobné chrípke - vysoká teplota, bolesť svalov, kĺbov a hlavy, kontaktujte svojho ošetrujúce lekára telefonicky a dohodnite sa na ďalšom postupe. Nie je potrebné nakupovať zásoby trvanlivých potravín.