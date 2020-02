No horách sa zdvihne vietor: SHMÚ vydal výstrahy pre viacero okresov

SHMÚ vydal výstrahu pre okres Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina. Platí do 12.00 h a potom od 22.00 h až do piatka (28. 2.) do 20.00 h.

Zdroj: shmu.sk

Meteorológovia očakávajú výskyt vetra s priemernou rýchlosťou nad 70 kilometrov za hodinu. Krátkodobo v nárazoch dosiahne 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ.