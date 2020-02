VOĽBY 2020 Robert Fico bol ONLINE: Šéfovi Smeru nie je cudzí ani punk-rock!

Online rozhovor

12:57 - otázka od: Maroš Dobrý deň pán Fico. Chcem sa opýtať či počúvate punk rock??? Ďakujem a prajem pekný deň. Dobrý deň, rád by som pozdravil všetkých fanúšikov topiek :) a veľmi pekne ďakujem za pozvanie do tejto diskusie. V noci, keď nemôžem spať, čo sa mi stáva dosť často, počúvam Metallicu, AC/DC a Guns ´n Roses. A ráno, keď idem do roboty, spievam si slovenské hity od Elánu. A keďže sa blíži MDŽ, najčastejšie využívam Jože Ráža s pesničkou "Chcel by som Ti šepkať..."

12:57 - otázka od: Jozef žovnin Dúfam že to dáme . Ďakujeme za podporu :)

13:00 - otázka od: Matúš Šalka Dobrý deň p. Fico ak vyhráte voľby a aby ste zostavili vládu pôjdete do spolupráce aj s Kotlebovcami ? Ďakujem pekne Pekný deň prajem Máme jasnú pozíciu, že SMER - SD je čistá protifašistická strana. Bol som pri hlasovaní o zákone o štátnom sviatku SNP a som autorom zákona o Pamätnom dni obetí holokaustu a rasového násilia.

13:01 - otázka od: Erik Chcem sa spýtať či by ste šli do vlády s p. Harabinom. Stačí stručná odpoveď áno alebo nie. Pán Harabin je veľmi skúsený právnik a sudca a jeho názory mi neprekážajú. Poznajúc ho z vlády v rokoch 2006-2010 sa domnievam, že vláda s ním by bola možná.

13:03 - otázka od: Jozef Prosím Vás, opýtajte sa v debatách opozičných vodcov, či môžu v priamom prenose sľúbiť voličom, že neprijmú žiadnych imigrantov z Afriky a moslimských krajín........ Keď už reportéri nie sú toho schopní. ĎAKUJEM. Spoločne s predsedom vládz ČR p. Sobotkom sme zastavili povinné kvóty na migrantov, a to môj jasný postoj k migrácii.

13:09 - otázka od: Roman Dobrý deň, chcem sa predsedu strany Smer spýtať: Aký názor máte na ekologické témy, ako sú uhlíkova neutralita, úbytok lesov, sucho - úbytok vody a celkovo klimatické zmeny? Či napríklad bežne separuje odpad. Mám 55 rokov a veľmi intenzívne vnímam úroveň vody v našich riekach a potokoch. Aj preto si myslím, že táto téma bude v nasledujúcich rokoch dominantná, najmä v súvislosti so zavlažovaním, kde naši poľnohospodári nemôžu konkurovať západnej Európe. Naším cieľom je nielen podporiť poľnohospodárov v tejto oblasti, ale aj hovoriť o dokončení výstavby kanalizácií a vodovodov vo všetkých obciach na Slovensku. Takýchto miest a obcí je na Slovensku asi 500, kde tento problém treba riešiť.

13:09 - otázka od: Peter Držíme palce v nasledujúcich voľbách,máte našu plnú podporu!!! Ďakujeme Vám za podporu.

13:13 - otázka od: Štefan Dobrý deň Veľmi by ma zaujímalo prečo niečo ne spravíte aj preinvalidnych dôchodcov hoci sú na polovičnom dôchodku nemôžu vykonávať prácu aj keď by chceli. Podľa tabuliek soc. Poisťovne mozu aj keď nemôžu. Sme mladá rodina z Belej nad Cirochou okr. Snina. Ja mam invalidný dôchodok 120€ sociálna poisťovňa mi nezapočítala 3 roky co som pracoval v anglicku že si mám sám žiadať. Zamestnať sa mi je veľmi komplikované nakoľko nemôžem dvíhať ťažsie bremena, pracovať v teplom a ani v studenom tiež nemôžem práca v sede je u mňa nemožná, nakoľko mám poškodenú chrbticu. Operovať sa to ze vraj nedá lebo platničky ktoré sú vytecene sa u mužov k nim nedostanú. Manželka má tiež poškodenú chrbticu a astmu Strana SMER - SD v tomto volebnom období urobila veľmi veľa pre zdravotne postihnutých, stačí, ak uvediem, že opatrovateľský príspevok je na úrovni čistej minimálnej mzdy. Samotní predstavitelia zdravotne postihnutých uznávajú, že sme pre nich urobili v tomto volebnom období veľmi veľa. A ešte dodám, že v novembri 2020 bude každému invalidnému dôchodcovi vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného invalidného dôchodku.

13:14 - otázka od: Silvio Pan predseda, podporili by ste uplne zrusenie verejneho obstaravania a zavedenie stropov cien tovarov a sluzieb podla CPV? Nie je prave VO hlavnym zdrojom korupcie a klientelizmu? Dakujem Áno. Minimálne som toho názoru, že zo súťaže by mali byť vylúčené najvyššie a najnižšie ceny.

13:16 - otázka od: Peter P. Fico, držím Vám palce vo voľbách. Pevne verím,že Pelle bude stáť na čele novej vlády. Prosím nedopustite pravicový zlepenec. Ďakujem Ďakujem za podporu. Po voľbách hrozí chaos. Treba si uvedomiť, že prípadná opozičná vláda bude tvorená aj z novotvarov, ktoré nemajú žiadnu politickú stabilitu. Spomeňme si na p. Procházku a jeho Sieť, ktorá sa rozpadla pár mesiacov po voľbách. Slovensko dnes potrebuje najmä stabilitu, ktorú vedia zabezpečiť len štandardné politické strany, ktoré si vedia udržať poriadok vo vnútorných radoch.

13:18 - otázka od: Martin Modrovsky Pan Fico..prr mna ste hrdinom tychto dni...nebojte sa Kisku ani tych ostatnych podvodnikov..prajem dobry vysledok volieb ...a otazka: Planujete zachovat socialny system pre prislusnikov PZ zachovany alebo chcete siahnut na socialne vyhody vyplyvajuce z prace v Policajnom zbore? Niektorí ľudia kritizujú sociálny systém policajtov a vojakov. Ja im na to odpovedám, že nech vstúpia do armády alebo polície, kde nám stále chýbajú ľudia a nech sú súčasťou tohto sociálneho systému. Nikdy by som nesiahol na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov.

13:21 - otázka od: Droppa Pavol Myslíte si že Slovensko má tak uvedomelých voličov aby nedovolili vládnuť ľuďom typu Kiska Sulīk Matovič ? Rešpektujem voľby a ľudia majú právo vyberať si, koho chcú. Čo mi vadí je, že médiá neinformujú o histórií konkrétnych kandidátov a tak sa mohlo stať, že pozemkový podvodní a úžerník A. Kiska sa mohol stať prezidentom, alebo že trnavský blázon a podvodník I. Matovič oslovuje významnú časť verejnosti. Demokracia je najlepší spôsob riadenia spoločnosti, ale musí mať svoje pravidlá a nemôžeme akceptovať, že niektorí politici typu Matoviča, Kisku či Hlinu dávajú demokracii obludné rozmery.

13:22 - otázka od: Erik Chcem sa spýtať či ešte máte chuť pokračovať v politike aj po tak dlhej dobe čo sa tam nachádzate ? Nemám záujem o žiadnu verejnú funkciu. Chcem sa však naplno venovať vnútornému životu strany SMER - SD.

13:26 - otázka od: Robo Dobrý deň. Ako docenta práva Vás netrápi, že roky končí vysoké školy v študijnom odbore právo oveľa viac absolventov, ako je ich potrebné, a tak mnoho absolventov práva sa ani po ukončení štúdia neuplatní v právnických profesiách? Nechceli ste počas Vašich vlád regulovať, buď počet vysokých právnických škôl, alebo počet prijatých študentov na jednotlivé školy? Ďakujem za odpoveď. Sú profesie, ktoré Slovensku chýbajú. Ide najmä o lekárov. Ak máme niekde regulovať VŠ vzdelanie, tak je to najmä v oblasti zdravotníctva. Náš návrh poznáte, ak lekár po skončení VŠ automaticky odíde do zahraničia, mal by buď odpracovať 10 rokov na Slovensku, alebo zaplatiť "školné", ktoré je výške okolo 60 tisíc €. Nechápem, prečo v roku 2024 by nám malo chýbať okolo 3 tisíc lekárov, keď lekárske fakulty každý rok vypúšťajú okolo 800 - 900 absolventov.

13:28 - otázka od: Marian Dobrý Den chcem sa opytat pána Roberta Fica že či bude po volbách znovu premierom Dakujem Neuchádzam sa o žiadnu verejnú funkciu. Bol som 10 rokov predsedom vlády SR, čo je v novodobej politickej histórii Slovenska rekord, ktorý sa dá ťažko prekonať. Ale stačilo, pretože sám si uvedomujem, že každá politická strana musí ponúkať nové a nové alternatívy a ja za takúto alternatívu považujem Petra Pellegriniho.

13:28 - otázka od: Jakub Sihelský Pekný deň p. Fico, akými sociálnymi opatreniami by ste pomohli ľudom ak by ste sa znovu dostali do vlády? Po všetkom, čo sme urobili, by som sa určite rád vrátil k téme rodinných prídavkov.

13:29 - otázka od: Peter Nová Zdravím pán Fico, ste najlepší politik v histórii SR. Dúfam že smer bude pokračovať aj v ďalšej vláde a bude svojim skvelým sociálnym programom zvyšovať životnú úroveň Slovákov ako aj doteraz. ďakujem za podporu.

13:34 - otázka od: Jano 27 Zdravím Vás...pán Fico, len jednu otázku mám, presadili ste v tejto vláde dôchodkový strop odchodu do dôchodku 64 rokov...ja pracujem v 4 r. Kategorii (hutnictvo a ťažké strojárstvo) a neviem si predstavit pracovat do 64 rokov...niekto sa vôbec zamyslel, ze baníci a hútnici, by mali mať nejakú výnimku?...pracovať v 4.rizikovej kategorii tak to sa ani dôchodku nedožijeme...takto si váži štát a politici našu prácu?...je to na zaplakanie, ja viem, že je možnosť odísť skôr, ale skorší odchod do dôchodku rok-dva ,idú % z dôchodku dole...je mi jasné, že mi neodpoviete,ale čo už....s pozdravom Váš volič Smeru Jano. Dobrý deň. Po prvé, chcem znížiť % sankciu za skorší odchod do dôchodku, 2) zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov je jeden z najväčších úspechov strany SMER - SD, pretože ide oi ústavnbú garanciu. Aj voči baníkom sme urobili veľa ústretových krokov a chcem vysloviť presvedčenie, že ich táto kategória zamestnancov plne vníma. SMER - SD je posledná strana, ktorej by niekto mohol niečo vyčítať v sociálnej oblasti. Ústava SR hovorí, že Slovensko má byť trhovo, sociálne a ekologicky orientované a my sme sa hlavne venovali sociálnej charakteristike Slovenska.

13:36 - otázka od: Ivan Dobry den p. Fico, Moja otazka je, ze preco sa spravilo rozhodnutie o zvyseni pridavkov na deti o tak razantnu sumu tesne pred volbami pricom po minule roky rastli pridavky iba o par centov? Dakujem Riešili sme najmä materskú a rodičovský príspevok a až potom došli na rad rodinné prídavky. Všetko má svoju postupnosť a finančné možnosti.

13:38 - otázka od: Mario Minarik Dobrý.. Robo... Bude ským zložiť vládu? Ja som vaš fanúšik a musíte vyhrať znovu..... Ďakujem Pokiaľ sa ľudia nezbláznia a nebudú voliť psychopatov z Trnavy, tak účasť SMERu vo vláde je možná. Politika sa nerobí pre to, aby ste odišli do opozície, ale ak SMER bude do opozície poslaný, je istota, že do roka/dvoch sa vráti 2x silnejší. Spomeňme si na rok 2010, kedy SMER - SD vyhral voľby s 34% a malé opozičné strany ho poslali do opozície. V roku 2012 sa SMER vrátil výrazne silnejší.

13:39 - otázka od: Rastislav Pán predseda držím palce Ďakujem za podporu.

13:41 - otázka od: Filip Dobrý deň, Pán expremiér, chcel by som sa opýtať co by ste zmenili ako prve keby sa Vám podarilo zvíťaziť v týchto voľbách a co považujete za najväčšiu chybu vasej vlády v predchádzajúcom vladnucom období. S pozdravom Filip Za odpoveď dakujem Zmenil by som volebný systém, aby poslanci mali priamy vzťah k regiónom, z ktorých pochádzajú. Bohužiaľ, na takúto zmenu sme nikdy nemali podporu od koaličných partnerov. Za veľkú chybu považujem, že sme neurobili poriadok s objektivitou médii a tretím sektorom.

13:43 - otázka od: Juraj S ktorymi opozicnymi stranami by ste vedeli ist do Koalicie, konkretne.... SMER - SD nikdy nekomentoval vývoj po parlamentných voľbách pred ich konaním. Ale napríklad historický kompromis, ktorý sme dosiahli v prípade spolupráce SMERu, SNS a Mostu-Híd hovorí, že všetko je možné. Aj preto považujem akékoľvek vyhlásenia o tom, že nikto s niekým nepôjde do koalície, za irelevantné, ak sú robené pred parlamentnými voľbami.

13:44 - otázka od: Martin Kde budete počas volebnej noci ? Na centrále strany SMER - SD, ako obyčajne.

13:46 - otázka od: Tibor K A doplňujúca otázka ku dôchodkom. Ak dôchodkovú reformu prezidentka nepodpíše a následne nová vláda/parlament sa bude tématike dôchodkov venovať, podporíte prípadnú dôchodkovú reformu aj keď budete v opozícii? A ešte by som chcel vedieť, že čo je pravdy na tvrdení p. Danka, že na ďialnice už nie sú peniaze a dialnice dobudované tak skoro nebudú? Nevidím žiaden dôvod, prečo by p. prezidentka nemala podpísať zákon o 13. dôchodku.

13:48 - otázka od: Peter Dobrý deň, chcem vedieť či si myslíte že aj o 30 rokov bude fungovať vyplácanie dôchodku pri terajšom raste miezd a nizkej pôrodnosti? Dakujem. Druhý dôchodkový pilier je veľký podvod. My ho rešpektujeme, keďže sa do neho pod vplyvom reklamy prihlásilo toľko ľudí. Ale ľudia si musia uvedomiť, že nikdy z tohto piliera nedostanú to, čo dostanú zo Sociálnej poisťovne. Ja osobne som nevložil do 2. piliera ani jeden cent a toto radím každému, koho poznám.

13:51 - otázka od: Peto Dobry, preco vasa vlada 12 rokov podporovala politicke mimovladky milionmi eur, miesto toho aby ste to dali dochodcom- istym volicom, preco musime platit vypalne pre usa v podobe nakupu stihaciek plus naradia k nim v usa metrickom systeme? Máte pravdu, niektoré rezorty posielali peniaze aj mimovládkam, ktoré ostro bojovali proti tejto vláde. Je tu ale jedno riešenie, na ktoré sme, žiaľ, nemali súhlas od Mostu-Híd, že 2% y dane y príjmu, by sa mohli posielať nielen mimovládkam, ale napríklad aj rodičom. Vtedy by sa ukázalo, ako reálnu silu majú mimovládky v spoločnosti.

13:55 - otázka od: Miloš Dobrý deň p. Fico. Ak by ste neboli v politike čo by ste robili, resp. čomu by ste sa venovali? Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň. Chcem sa venovať, bez ohľadu na to, či budem alebo nebudem v politike ochrane obetí trestných činov. Predtým, ako som sa stal premiérom, som založil veľmi úspešné stredisko pre obete trestných činov, potom m, žiaľ, pracovná zaneprázdnenosť neumožnila venovať sa tejto práci. Keďže sa neuchádzam o žiadnu verejnú funkciu, verím, že budem mať opätovne priestor na zastupovanie obetí trestných činov v trestnom konaní. Ďakujem všetkým za vaše otázky a prajem vám príjemný deň.