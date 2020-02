Rezort diplomacie nevydáva výstrahy pred vycestovaním do exotických dovolenkových destinácií

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí nevydáva v súvislosti s koronavírusom výstrahy pred vycestovaním do exotických dovolenkových destinácií. Informoval vedúci tlačového oddelenia MZV Juraj Tomaga. Za exotické destinácie boli označené Thajsko, Maldivská republika, Filipíny, Nový Zéland, Vietnam, Kambodža, Indonézia (napr. Bali), Malajzia či Srí Lanka.

Rezort diplomacie uvádza, že špeciálne opatrenia v daných krajinách sa dotknú najmä ľudí, ktorí predtým navštívili Čínu, nie je to však dôvod na vydanie výstrahy pred vycestovaním. „Čo sa týka obmedzenia v pohybe osôb, platí pre všetky citované krajiny, že osoby, ktoré mali predošlý pobyt na území Číny (14 dní pred vstupom na územie krajiny), majú limitovaný pohyb na území týchto krajín. Obmedzenia pohybu môžu predstavovať opatrenia od zákazu vstupu do krajiny po meranie teploty v tom najlepšom prípade,“ vysvetlil Tomaga. Spomedzi spomínaných krajín je podľa štatistík, ktorými sa riadi aj ministerstvo, najviac nakazených ľudí koronavírusom v Thajsku (35) a Vietname (16).

Podľa Tomagu si Slováci cestujúci do takýchto destinácii môžu overiť situáciu v krajinách na stránkach ministerstva v sekcii konzulárnych informácii. „Cestovné odporúčanie s reštrikciami kvôli korónovému vírusu máme zatiaľ iba pre územie Číny. Občanom odporúčame, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny, výnimkou sú najviac zasiahnuté provincie, do ktorých neodporúčame cestovať,“ uviedol s tým, že všetky výstrahy pred vycestovaním sú na stránkach ministerstva pravidelne aktualizované.

Zdroj: SITA/AP/Achmad Ibrahim

Rezort diplomacie dokáže poskytnúť pomoc

Šéf tlačového oddelenia taktiež vysvetlil, že rezort diplomacie dokáže poskytnúť Slovákom v zahraničí v prípade núdze pomoc. „Je to veľmi špecifické a závisí to od druhu núdze, v ktorej sa ocitnú, a samozrejme aj od krajiny, v ktorej sa ocitnú v núdzi,“ vysvetlil.

Tomaga odporučil Slovákom, aby sa pred cestou do zahraničia zaregistrovali a urobiť tak môžu na stránke MZV https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia. Ďalšou možnosťou je aj stiahnutie mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorá je dostupná pre zariadenia s Androidom a IOS. Na aplikácii sú dostupné informácie, ktoré sú môžu byť dôležité pred vycestovaním. Sú na nej aj kontakty na zastupiteľské úrady v zahraničí, prostredníctvom nej je možné sa pred cestou do zahraničia zaregistrovať.