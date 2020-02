Podivné praktiky po tragédii na Myjave: Mesto zriadilo účet na pomoc zronenej rodine, má to však háčik

Mesto o zriadení účtu informovalo na svojej webovej stránke. "Mesto Myjava aj na základe občianskych podnetov zriadilo transparentný účet na pomoc rodine postihnutej včerajšou tragédiou na autobusovej zastávke pri nemocnici," uvádza sa v oznámení.

Zdroj: reprofoto:myjava.sk

Pozorným očiam verejnosti ale neuniklo, že nejde o transparentný účet v pravom slova zmysle. Aký je dôvod? Transparetný účet je v podstate štandardný bankový účet. Rozdielom však je, že je zverejnený na špeciálnej stránke, aby doň mohla nahliadnuť aj verejnosť.

Tá potom môže vidieť, kto je majiteľom účtu, má tiež prehľad o tom, kto a akou sumou naň prispel. Viditeľné sú aj pohyby na účte a aktuálny stav. Práve preto si takéto účty zriaďujú najmä mestá a obce, občianske združenia, nadácie či politické strany, keďže to pôsobí dôveryhodnejšie.

Zdroj: reprofoto:Facebook-Myjava - oficiálna stránka samosprávy

Mesto Myjava však zriadilo bežný účet v UniCredit Bank a spočiatku ho prezentovalo s prívlastkom transparentný. Menovaná banka ale možnosť zriadenia transparentného účtu vôbec neposkytuje. Pre topky.sk túto skutočnosť potvrdila aj hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

Reakcia mesta

Po vlne kritiky napokon vedenie mesta upresnilo, prečo sa rozhodlo pre tento postup, zároveň z oznámenia vymazali slovo "transparentný" a znenie poopravili iba na "účet".

Zdroj: reprofoto:myjava.sk

"V súvislosti so zriadením tohto účtu sa objavili otázky, prečo nejde o jasne transparentný účet, ale o bežný účet a tiež podozrenia, že takto možno so zaslanými peniazmi ľubovoľne narábať. Mesto Myjava preto deklaruje, že všetky zaslané finančné príspevky budú bez akýchkoľvek špekulácii odovzdané rodine, ktorej sú určené, účet je pod kontrolou rodiny a Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo a každý prispievateľ sa môže kedykoľvek zaujímať o to, či bol jeho príspevok naozaj na tento účet pripísaný a nachádza sa tam. Samospráva takisto každý deň zverejní aktuálny stav účtu, aby verejnosť mala k dispozícii túto informáciu," ozrejmilo neskôr mesto na svojom webe.

Taktiež doplnilo, že po zistení, že v súčasnosti len dve banky ponúkajú možnosť zriadenia transparentného účtu, a práve u nich mesto účty vedené nemá, by išlo o komplikovanú cestu. Preto pristúpili k možnosti účet zriadiť v banke, s ktorou spolupracujú. "Následne bolo číslo tohto účtu zverejnené. Ak by mal niekto nejaké pochybnosti, chcel sa niečo k tejto téme spýtať, overiť si skutočnosť, môže tak urobiť na Oddelení účtovníctva a rozpočtu mesta Myjava," uzavreli.

Analytik: Zriadenie transparentného účtu nie je náročný proces

Podľa analytika Martina Švidroňa z portálu Finančná hitparáda je alfou a omegou každej verejnej zbierky v prvom rade dôveryhodnosť a rýchlosť zriadenia po tragickej udalosti. Ako uviedol, dôveryhodnosť celej zbierky a teda aj väčšiu ochotu darcov prispieť zvyšuje práve vedenie transparentného účtu.

"Darca a verejnosť okrem celkovej vyzbieranej čiastky vidí online na transparentnom účte všetky pohyby, teda vklady aj výbery a dokáže jednoducho identifikovať aj svoj príspevok. Zároveň verejnosť vidí, kde peniaze po ukončení zbierky odídu a ako s nimi vlastník účtu naložil," okomentoval odborník.

V tomto prípade podľa Švidroňa zrejme mesto uprednostnilo rýchlosť zriadenia zbierky, keďže ako poznamenal, zriadenie transparentného účtu nie je žiadny náročný proces. "Ponúkajú ho dve banky, pričom jedna z nich má pobočku aj priamo v meste Myjava. Mesto sa zbytočne vystavilo otázkam darcov, pričom energiu mohlo venovať radšej propagácii zbierky," dodal s tým, že ešte nie je nič stratené.

"Stačí čím skôr zriadiť transparentný účet, preposlať jednou platbou celú vyzbieranú čiastku a zverejniť výpis z účtu. A ďalej už propagovať len číslo nového transparentného účtu. Darci budú mať istotu a väčšiu dôveru," uzavrel cennou radou.

Obeť počasia

K tragédii na Myjave došlo v čase, keď na viacerých územiach Slovenska meteorológovia varovali pred silným vetrom. Päťčlenná rodina prechádzala okolo autobusovej zastávky neďaleko myjavskej nemocnice, no konštrukcia nevydržala nápor vetra. Prevrátila sa a zasiahla štvrročnú Emku a jej dvojročného bračeka.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

Dievčatko zraneniam na mieste podľahlo, chlapčeka transportovali do bratislavskej nemocnice. Hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická informovala, že v súčasnosti nie je v ohrození života, no jeho stav je vážny.