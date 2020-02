Drsné slová na homofóbne vyjadrenia Šimkovičovej: Martina, spomeň si, kde si sa váľala!

Martina Šimkovičová vstúpila do politiky po boku Borisa Kollára, neskôr hnutie Sme rodina opustila. Pokúšala sa dostať aj do Európskeho parlamentu, neúspešne. Bývalá televízna hlásateľka si zrejme povedala, že je na čase sa opäť zviditeľniť, keďže sa bližia parlamentné voľby.

Blondína to tentoraz skúša pod záštitou strany Hlas ľudu, v ktorej sa náchadza aj Peter Marček, tiež odídenec od Kollára. Šimkovičovej homofóbne názory nie sú neznáme, no zdá sa, že tentokrát poriadne prestrelila. A to neostalo bez reakcie.

"LGBT a gender ideológia je to najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia, rozumejte západný neoliberalizmus s prvkami neomarxizmu, ktorý sa tlačí do popredia všade v Európe. A bohužiaľ stále väčšmi aj u nás na Slovensku. Táto zvrátená agenda so sebou však prináša viac ako len nejakú toleranciu osôb rovnakého pohlavia či sexuálnu výchovu na školách. Ide o niečo komplexnejšie a nebezpečnejšie ako sa na prvý pohľad môže zdať," napísala v statuse Šimkovičová. Zrejme však zabudla na to, že do popredia ju dostal šoubiznis, v ktorom sa to homosexuálmi len tak hemží.

Po Let's dance si sa váľala ožratá, odkazuje Mikloško

Jedným zo známych homosexuálov je aj uznávaný módny návrhár Fero Mikloško, na ktorého módne prehliadky Šimkovičová s radosťou chodila. Kamarátmi však už zrejme nebudú.

Fero Mikloško Zdroj: Jan Zemiar

"Rozmýšľam, čo na toto napísať. Lebo mi je smutno, ale na druhej strane je mi jej ľúto. Je frustrovaná, muž ju o**bal, ináč, bol to fešák! Rada pije a možno aj viac už, lebo takýto text dať dokopy, to by som nedal ani ja v najväćšom rauši! Nuž, nebojte. Ak ju stretnem s tou kabelkou, dám jej pohlavok, ale ruže vyberiem, bola by ich škoda polámať! Tak, nech sa dievčaťu darí. Ja si idem dať na ňu drink a pripomenúť si, ako sa opitá po každom Let's dance váľala po zemi," napísal v kometári Mikloško.