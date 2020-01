NAŽIVO Posledný pád ministra vo vláde: Prezidentka Čaputová prijme demisiu Sólymosa

O tom, kto povedie ministerstvo životného prostredia, sa už premiér rozprával s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Rezort prevezme súčasný minister dopravy Árpád Érsek.

NAŽIVO Prezidentka prijala demisiu

Úmrtie matky

Sólymos odchádza z čela ministerstva po incidente z 22. januára v centre Bratislavy, do ktorého sa zapojil spolu s bratom v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici. Sólymos na tlačovke uviedol, že ho celá situácia mrzí a svoj čin ľutuje. Sólymos sa na úvod svojho krátkeho vyhlásenia ospravedlnil a svoj čin oľutoval. „Zažívam ťažké obdobie,“ povedal. Dôvodom mal byť zdravotný stav jeho mamy, ktorá však včera zomrela. „Bohužiaľ áno, minister to potvrdil,“ uviedol pre Topky hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Rezort povedie Érsek

Hovorila sa o tom, že rezort by mohol prebrať minister spravodlivosti Gábor Gál. Nakoniec ho nahradí Érsek, ktorého spomenula v diskusii aj prezidentka Čaputová. Na margo podania Sólymosovej demisie po jeho incidente povedala, že „je to mimoriadne nepríjemné, ale to, čo je na tom hodné ocenenia, je veľmi rýchla sebareflexia“. Považuje ho za jedného z najlepších ministrov životného prostredia. Uviedla, že šéfom envirorezortu bude minister z portfólia strany Most-Híd.

Sólymos sa stal ministrom po parlamentných voľbách v roku 2016. Do čela rezortu prišiel z pozície šéfa parlamentného klubu, životnému prostrediu sa predtým nevenoval. Po demisii vlády z 15. marca 2018, ktorá sa uskutočnila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa Sólymos 22. marca 2018 opäť stal ministrom životného prostredia SR a vicepremiérom slovenskej vlády.