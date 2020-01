Diplomatický škandál: Zvrátenosť v posvätnom chráme, úradník si na návšteve omočil penis!

Jacek Izydorczyk bol v atmosfére škandálu pred voľbami prepustený z funkcie veľvyslanca. Teraz poslal prokuratúre správu o možnosti, že vysoký úradník poľského ministerstva zahraničných vecí (MZV) spáchal trestný čin. Podľa denníka RMF24 obvinil Izydorczyk svojho bývalého šéfa, že sa počas oficiálnej návštevy japonského chrámu obscénne správal. „Predstieral, že umýva pohlavné orgány, a potom sa rozkošnícky zachvel,“ hovorí Izydorczyk. „Japonci predstierali, že to nevidia, pretože nevedeli, ako sa majú zachovať,“ dodáva.

Exveľvyslanec Jacek Izydorczyk Zdroj: FB/A. P. Bývalý poľský veľvyslanec v Tokiu prepustený z úradu v lete roku 2019 poslal na Okresnú prokuratúru vo Varšave a na Najvyšší kontrolný úrad správu o „páchaní trestných činov prekročenia právomoci, nesplnení povinnosti, vyhlásení nepravdy, o krokoch proti ochrane informácií, vytvorení falošných dôkazov a ohováraní“. Podľa Izydorczyka sa týchto trestných činov dopustilo osem ľudí vrátane vedúceho úradu pre kontrolu a audit MZV, riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa MZV alebo zástupcu riaditeľa finančného úradu MZV. Najzávažnejšie obvinenia sa však týkajú generálneho riaditeľa MZV Andrzeja Papierza, ktorého Onet označuje za „sivú eminenciu ministerstva“ a „krk poľskej diplomacie“. Zdroj: FB/A. P. Obraz MZV vyplývajúci z oznámenia bývalého veľvyslanca pôsobí desivo. „Riaditeľ MZV je osoba, ktorá v skutočnosti toto ministerstvo nevedie – niektorí úradníci MZV sa o tom otvorene rozprávali bez toho, aby predo mnou niečo skrývali. Tento stav súvisí s osobnosťou A. Papierza. Má problémy so sebakontrolou a mimoriadne opovrhujúci prístup k pravidlám správania sa na verejnosti, čo len ďalej prehlbuje systematickú patológiu vládnucu na MZV,“ píše Izydorczyk o bývalom nadriadenom.

Bývalý veľvyslanec opisuje nepríjemnú a poburujúcu situáciu, ktorá sa mala odohrať 24. marca 2019: „Pred svedkami a na verejnom mieste v Japonsku, v Kamakure sa správal obscénne a urážlivo – pred očami Japoncov (osobne som toho bol svedkom, o čom som informoval ministra zahraničných vecí J. Czaputowicza v liste z 2. apríla 2019 – a zatiaľ neprišla nijaká odpoveď.“)

V rozhovore s Onetom diplomat opísal toto „obscénne a útočné“ správanie sa pri návšteve najdôležitejšieho chrámu v Kamakure s oficiálnou delegáciou, kde bolo po vstupe potrebné symbolické umytie sa vodou. Hádajte, čo Papierz urobil? Sadol si do veľkej nádoby s vodou a začal predstierať, že si umýva pohlavné orgány. Po chvíli sa rozkošnícky zachvel. Jeho sprievod z MZV mal tiež skvelé časy. Na výlete sa všetci správali ako stredoškoláci. A Japonci predstierali, že to nevidia, pretože nevedeli, ako na to reagovať.

Bývalý veľvyslanec obviňuje Papierza za svoje prepustenie. Izydorczyk nebol pred príchodom na MZV diplomatom, ale prednášal právo na univerzite v Lodži a pracoval ako právnik. Ako outsider sa stal obeťou systému profesionálnych diplomatov, ktorí vládnu na MZV. „Pán Jacek Izydorczyk bol prepustený z funkcie poľského veľvyslanca v Tokiu v súlade s platnými predpismi v dôsledku hodnotenia činnosti inštitúcie pod jeho vedením ministerstvom zahraničných vecí,“ informovalo MZV v odpovedi poslanej denníku Onet. Andrzej Papierz na pokusy o kontaktovanie nereagoval.