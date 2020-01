Vasky a Daňo sú stále vo väzbe: Sudca zverejnil DETAILY rozhodnutia! Dôvodom sú politici

BRATISLAVA - Predseda Okresného súdu v Bratislave zverejnil rozsudok, v ktorom uviedol dôvody, prečo vzal do väzby dvoch konšpiračných youtuberov Martina Daňa a Rudolfa Vaského. Podľa Jána Goliana zverejnil uznesenie súdu vzhľadom na množstvo otázok. Prípad sa podľa neho začal politicky zneužívať.

Ján Golian zverejnil uznesenie na stránke pravnelisty.sk. Ešte v polovici decembra rozhodol o vzatí do väzby dvoch youtuberov Martina Daňa a Rudolfa Vaského, ktorí sú stíhaní za prečin výtržníctva a ďalšie skutky. Podľa Goliana si tak každý môže vytvoriť vlastný názor. Súd rozhodol, že vyhrážanie bolo vážne a v žiadnom prípade nejde o satiru.

Vec sa začala politicky zneužívať

Rozhodnutie podľa neho vyvolalo množstvo otázok. „Pred­met­ná vec sa za­ča­la po­li­tic­ky zneužívať a k to­mu­to roz­hod­nu­tiu sa vy­jad­ru­jú oso­by bez zna­los­ti spi­su, tak som sa roz­ho­dol pred­met­né uz­ne­se­nie v ano­ny­mi­zo­va­nej po­do­be zve­rej­niť,“ uviedol na stránke. Zve­rej­ne­ním chce Golian za­brá­niť ďal­ším špe­ku­lá­ciám nielen v od­bor­ných, ale aj laic­kých kru­hoch. Zároveň chce vyvolať od­bor­nú dis­ku­siu a nebráni sa ani odbornej kritike. „Aby si kaž­dý mo­hol vy­tvo­riť ná­zor, na pod­kla­de akých sku­toč­nos­tí som dos­pel k zá­ve­ru, že vä­zob­né stí­ha­nie pred­met­ných osôb je dô­vod­né,“ dodal na úvod.

Jedenásť prečinov

V rozhodnutí sa spomína celkovo jedenásť prečinov. Obaja obvinení aj prokurátor totiž podali voči Golianovmu rozhodnutiu sťažnosť. Podľa uznesenia boli splnené formálne i materiálne podmienky väzby a sú jednoznačne dané a naplnené. „Podľa Trestného zákonníka sa pre­či­nu vý­tr­žníc­tva do­pus­tí pá­cha­teľ, kto­rý slov­ne ale­bo fy­zic­ky, ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom hru­bej nes­luš­nos­ti ale­bo vý­tr­žnos­ti tým, že na­pad­ne iné­ho,“ píše sa v uznesení. „Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že je trest­ný čin spá­cha­ný ve­rej­ne, ak je do­ko­na­ný ob­sa­hom tla­čo­vi­ny ale­bo roz­ši­ro­va­ním spi­su, fil­mom, roz­hla­som, te­le­ví­ziou, pou­ži­tím po­čí­ta­čo­vej sie­te ale­bo iným ob­dob­ne účin­ným spô­so­bom.“

Obaja šírili obsah prostredníctvom YouTube vo svojom programe Takže tak. Vasky a Daňo sa okrem iného podľa súdu dopustili svojím konaním aj hrubej neslušnosti. „V kaž­dom prí­pa­de súd kon­šta­tu­je, že v tom­to sme­re nie je mož­né po­su­dzo­vať len slov­né vy­jad­re­nie skut­kov, ale je pot­reb­né zoh­ľad­niť cel­ko­vý pre­jav ob­vi­ne­ných (te­da ver­bál­ny, mi­mic­ký, ne­ver­bál­ny, ako aj po­hy­bo­vé vy­jad­re­nie “ná­zo­ru”), kto­rý sme­ru­je vo­či kon­krét­nym oso­bám,“ píše sa ďalej v uznesení.

Nebránili sa ani vulgarizmom

Podľa súdu používali vo videách obaja mier­nej­šie vý­razy vo­či kon­krét­nym oso­bám ako „špi­na, zrú­da, spros­tá oso­ba, pu­ča, hye­na, idiot, haj­zel, ch*j, tls­tá svi­ňa…“. „Ob­vi­ne­ní sa však vo ver­bál­nom vy­jad­re­ní ne­vyh­li ani naj­hrub­ším vul­ga­riz­mom, ke­dy vo svo­jom vy­sie­la­ní pou­ží­va­jú vý­ra­zy ako ”po­j**a­ný, vy­j**a­ný, p**a, p**o­vi­ny, ko**t…,” pri­čom uve­de­né ver­bál­ne vý­ra­zy je mož­né po­va­žo­vať za hru­bú ver­bál­nu nes­luš­nosť. Roz­hod­ne neob­sto­jí ob­ra­na ob­vi­ne­ných, že pred­met­né úto­ky ne­bo­li vo­či kon­krét­nym oso­bám, pre­to­že z do­te­raz za­bez­pe­če­ných dô­ka­zov jed­noz­nač­ne vy­plý­va, že pred­met­ný­mi vý­raz­mi sú na­pá­da­né kon­krét­ne oso­by (poš­ko­de­ní),“ konštatuje sudca v rozhodnutí.

Roxorové tyče a vyhrážanie sa smrťou

Ešte horšia časť hru­bej nes­luš­nos­ti je podľa súdu ne­ver­bál­ny pre­jav oboch ob­vi­ne­ných. „V kaž­dom prí­pa­de sa ne­jed­ná o oje­di­ne­lý ne­ver­bál­ny pre­jav oboch ob­vi­ne­ných, že vo­či kon­krét­nym oso­bám vy­ko­ná­va­li ne­ver­bál­ne ges­tá pros­tred­níc­tvom roxoro­vých ty­čí, k čo­mu dopĺňa­li nie oje­di­ne­le verbálne vyjadrenie o vy­tl­če­ní moz­gu z hláv kon­krét­nych poš­ko­de­ných, po kto­rých bu­de strie­kať mo­zog vša­de, smr­ti do­siah­nu­tej roxoro­vou ty­čou,“ píše sa v uznesení.

Súd jed­noz­nač­ne konštatoval, že aj mier­nej­šie vý­ra­zy nes­luš­nos­ti, ako sú vy­ššie uve­de­né v spojitosti s ne­ver­bál­nym pre­ja­vom ta­ké­ho cha­rak­te­ru, „aký pra­vi­del­ne pro­du­ko­va­li ob­vi­ne­ní, je potrebné po­va­žo­vať ako je­den sku­tok, pri­čom za­há­ňa­nie sa roxoro­vou ty­čou vo­či kon­krét­nym oso­bám v spo­ji­tos­ti s kon­šta­to­va­ním o smr­ti, za­bi­tí, do­bi­tí jed­not­liv­cov je pot­reb­né po­va­žo­vať za hru­bú nes­luš­nosť“. Dôvody na väzbu u oboch sú teda jednoznačné.

V žiadnom prípade nejde o satiru

Daňo aj Vasky sa bránili tým, že sú novinári a ide len o satiru. „V tom­to kon­texte súd kon­šta­tu­je, že po vy­ko­na­ní dô­ka­zov, naj­mä zna­lec­ké­ho po­sud­ku je kon­šta­to­va­nie o sa­ti­re prak­tic­ky vy­lú­če­né. Pod­ľa Struč­né­ho ety­mo­lo­gic­ké­ho slov­ní­ka slo­ven­či­ny je za sa­ti­ru mož­né po­va­žo­vať “os­trý vý­smech; ume­lec­ké di­elo kri­ti­zu­jú­ce ne­dos­tat­ky spo­loč­nos­ti (od 18. stor.)”. Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že pre­jav oboch ob­vi­ne­ných ne­má am­bí­ciu byť ume­lec­kým di­elom, ale pred­sta­vu­je kon­krét­ne úto­ky pos­ti­ho­va­né Tres­tným zá­ko­nom vo­či kon­krét­nym oso­bám,“ píše sa v uznesení.

Súd si bol vedomý, že nemá možnosť konštatovať, čo je možné považovať za umenie, no napriek tomu uviedol, že aj keby išlo o umelecké dielo, je potrebné dodať, že aj umeleckým dielom je možné spáchať trestný čin.

Daňové podvody

Návrh na vzatie do väzby bol doručený na OS Bratislava I v sobotu (14. 12.) večer. Sudcovi OS Bratislava I, podľa Trestného poriadku, plynula zákonná lehota 48 hodín do pondelka večera, aby rozhodol o väzobnom návrhu. Vyšetrovateľ NAKA následne vzniesol obvinenie voči Daňovi a Vaskému. Spracoval tiež podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. „Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie osobám M. D. a R. V. za opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách,“ uviedla vtedy polícia.

Daňovi bolo vznesené aj obvinenie ako samostatnému páchateľovi. „V prípade jedného skutku mu bolo vznesené obvinenie aj za prečin podnecovania,“ podotkla polícia. Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov verejne prostredníctvom internetu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony sa polícia nemôže vyjadrovať k obsahovej stránke stíhaných skutkov ani k dôvodom navrhovanej väzby. NAKA oboch obvinených zadržala v piatok (13. 12.). Daňo čelí tiež obvineniu zo spáchania daňového podvodu. Polícia o tom informovala začiatkom decembra. Martin Daňo si mal neoprávnene uplatniť nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v celkovej výške 187.822 eur.