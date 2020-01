BRATISLAVA - Parlamentné voľby budú už 29. februára a pre množstvo Slovákov v zahraničí tak vzniká otázka, ako môžu zahlasovať aj oni? Ide totiž o desiatky tisíce ľudí, ktorí momentálne nežijú na našom území, no osud republiky im nie je ľahostajný. No pozor, na žiadosť máš čas len do 10. januára, čiže sa s ňou poponáhľaj.