Prešovský kraj vyhlásil mimoriadnu situáciu: Dôvodom je kritický stav kežmarského mosta

"Pre riešenie rekonštrukcie dotknutého mosta a do času výstavby dočasného premostenia je potrebné realizovať náhradné obchádzkové trasy, ktoré spôsobia zhustenie cestnej premávky v tatranskej oblasti a v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Bardejov a Prešov, čo môže byť spojené s ohrozením života, zdravia a majetku," uviedol Chlapeček s tým, že pre Prešovský kraj bola preto vyhlásená mimoriadna situácia.

Mimoriadnu situáciu mesto Kežmarok vyhlásilo v utorok (17.12.) popoludní. Dôvodom bol veľmi zlý technický stav spomínaného mosta cez rieku Poprad na hlavnej ceste I/66 medzi predajňami na ulici Toporcerova. Most je v správe Slovenskej správy ciest (SSC) a môžu cez neho prechádzať vozidlá len do hmotnosti päť ton.

Obnova mosta sa podľa SSC začne najskôr v druhej polovici budúceho roka. Potvrdila to hovorkyňa SSC Lucia Karelová s tým, že už začali obstarávanie dokumentácie na stavebné povolenie pre prestavbu mostného objektu na ceste I/66 cez rieku Poprad a zároveň pripravujú projekt dočasného premostenia.

"SSC má spracovanú diagnostiku mosta, z ktorej vyplýva, že objekt je zatriedený do stavu 'VI', čo zodpovedá veľmi zlému technickému stavu. Nosná konštrukcia mostného objektu v aktuálnom stave iba čiastočne spĺňa základné podmienky kladené v súčasnosti platnými normami a predpismi, ktoré sa týkajú bezpečnosti premávky na mostných objektoch. Premávka po mostnom objekte je však pri dodržiavaní stanovenej zaťažiteľnosti možná bez ďalších obmedzení," priblížila stav mosta Karelová.

Vzhľadom na súčasný technický stav konštrukcie mostného objektu spracovateľ diagnostiky odporúča začať s prípravou jeho rekonštrukcie alebo prestavby. Stavba si však podľa SSC vyžiada pomerne vysoké náklady na vybudovanie obchádzkovej trasy. Vzhľadom na to cestári osadili zvislé dopravné značenie na moste aj prislúchajúcej komunikácii. Začiatok rekonštrukcie, respektíve prestavby predmetného mosta, SSC nepredpokladá skôr ako v druhej polovici 2020.

"Aktuálne konzultujeme tento stav s autorizovanými inžiniermi dopravných stavieb, ktorí by posúdili možnosti dočasného riešenia do času rekonštrukcie," dodala Karelová. Provizórne premostenie rieky Poprad, ktoré by do rekonštrukcie nahradilo existujúci most a vylúčilo z neho premávku, by podľa SSC malo byť dokončené do konca marca 2020.