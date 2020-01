Zlý stav mosta v Kežmarku: Obchádzka pre nákladnú dopravu má 150 km, povedie cez Poprad a Tatry

„Obchádzková trasa pre smer od Popradu a z Kežmarku a okolia povedie po cestách I. a II. triedy, a to Kežmarok - Spišská Belá – Tatranská Kotlina (cesta I/66) - Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (cesta II/537) – Poprad (II/534). Pre nákladnú a tranzitnú dopravu nad 18 ton zo smeru od Starej Ľubovne a okolia žiadame využívať náhradnú trasu v smere na Prešov cez Sabinov,“ informovala dnes hovorkyňa SSC Lucia Karelová. Dopravné značenie bude podľa jej slov zmenené v piatok 10. januára v dopoludnia. Správa ciest dôrazne žiada vodičov dodržiavať stanovené trasy.

V Spišskej Belej, ktorou vedie obchádzková trasa, pribudlo dočasné dopravné značenie v utorok 7. januára. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke. „Obchádzka pre ťažkú tranzitnú dopravu meria 150 kilometrov a vedie po diaľnici D1 do Prešova, odtiaľ do Starej Ľubovne, Spišskej Belej a Kežmarku v oboch smeroch,“ uviedla Paula Grivalská z oddelenia životného prostredia na Mestskom úrade v Spišskej Belej. Upozornila, že pre náhradné obchádzkové trasy treba počítať so zhustením premávky nielen v meste, ale aj v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Bardejov a Prešov.

Mimoriadna situácia pre zlý stavebnotechnický stav mosta v Kežmarku na Toporcerovej ulici platí v Kežmarku od 17. decembra a od 30. decembra 2019 aj v celom Prešovskom kraji. Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, ktorú zapríčinil spomínaný stav mosta cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66. Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad 5 ton.

Hlavný most na Toporcerovej ulici je jedným z dvoch možných cestných ťahov cez mesto Kežmarok. Aj druhý alternatívny most pri Tatraľane má však pre zlý stav obmedzenú nosnosť.

Slovenská správa ciest podľa jej hovorkyne v rámci mimoriadnej situácie v Kežmarku rokuje s orgánmi verejnej správy, štátnej správy, samosprávy a polície. „Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia na osadenie provizórneho mosta. Termín zriadenia provizórneho premostenia je do konca marca 2020,“ uviedla. Ešte pred vianočnými sviatkami začala správa ciest obstarávať dokumentáciu na stavebné povolenie pre rekonštrukciu či prestavbu predmetného mosta. Začiatok realizácie pritom nepredpokladá skôr ako v druhej polovici tohto roka.

Premávku v Kežmarku v súčasnosti monitoruje a reguluje polícia. Ako vlani v decembri informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, opatrenia sa týkajú prejazdu kritického úseku a dohľadu najmä na dodržiavanie zákazových dopravných značení, ktoré upravujú vjazd vozidiel do určitej hmotnosti na most vodičmi motorových vozidiel.