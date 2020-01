Čo čaká našich politikov? Astrológ prezradil ich osudy: Čierny kôň, skokani roka a diktovanie podmienok

Celebritný astrológ Niro pre Topky uviedol, aký rok čaká našich politikov. Prečítajte, ako sa ich osudy vyvinú po kľúčových voľbách.

Robert Fico

Jeho kľúčové slová sú odvaha a harmónia. V podstate to na neho aj sedí. Jemu teraz končí deväťročný cyklus a od septembra mu začína nový. On si počká. Kalkuje s tým, že nastanú nové voľby alebo niečo podobné. Od septembra dokonca môže veľmi vystreliť v štýle „Ja som váš spasiteľ, chceli ste ma odstrániť a teraz položím ja vás“. Fico je narcis, má o sebe veľkú mienku a považuje sa za dokonalého. Vie, že keď sa niečo stane, vybavia to za neho. Jeho zaujíma moc a ego. Ak aj dôjde ku kriminalizácii jeho osoby, bude tam vystupovať ako nepriamy účastník toho celého. Koncom roka sa môže stať, že opäť dostane na hlavu gloriolu a bude sa tváriť ako po páde Radičovej vlády a povie „No dobre, ja to teda prevezmem“. On vie čo robí.

Peter Pellegrini

On je figúrka. Ak náhodou dôjde po voľbách v Smere k štiepeniu na Pellegriniho krídlo a Ficovo krídlo, on nie je vodca. Bude len niekoho bábkou, preto ho Fico drží nakrátko. Vie, že Pellegrini síce má sympatizantov, no stále je Fico natoľko silný, že Smer by jeho odchod veľmi oslabil. Pellegrini nie je ideálna náplasť, aby zakryl dieru. Ak dôjde k rozkolu v strane, nebude to z Pellegriniho strany. Budúci rok je možné, že sa na verejnosť dostane veľké tajomstvo Pellegriniho a bude to veľmi ťažko znášať. Bude citovo rozpoltený. On zrejme až po päťdesiatke bude mužom v tom zmysle, že so sebou nenechá manipulovať.

Andrej Danko

Danko si bude po voľbách diktovať podmienky. SNS sa do parlamentu dostane. Je to chlap, ktorý má vysoké ego a je urážlivý, len jeho názor je najlepší. Je možné, že sa v budúcom roku bude uchádzať o post premiéra. Smer už nie je v pozícii, že by si mohol diktovať s kým áno a s kým nie. Ak si chcú udržať moc, budú Danka potrebovať. On to využije na to, že bude chcieť post premiéra, ministra financií alebo ministra vnútra. Tento človek bude závažným spôsobom miešať karty. Danko má v týchto voľbách najvyššie ambície. Svojím spôsobom je rodený vodca, ak by mal pri sebe lepších ľudí. Je taký mečiarovský typ.

Béla Bugár

On skončil. On sa pochoval. Dobre vedel, že koalícia so Smerom a SNS je jeho posledné ťaženie. Mal možnosť sa zachrániť po vražde novinára, ale nespravil tak. Mal rozpracované veci, ktoré potreboval dorobiť. Je minimálna šanca, že sa Most-Híd dostane do parlamentu. Celkovo všetky maďarské strany pochybujem, že budú mať šancu. Bude to zrejme prvýkrát v histórii samostatného Slovenska, kedy nebude mať maďarská menšina zastúpenie v parlamente. Bugár je v numerologickej deviatke, to znamená koniec, ukončenie určitého obdobia a začiatok novej etapy. Možno bude čestný predseda, ale už nedostane príležitosť, aby riadil alebo menil na Slovensku veci.

Michal Truban

Je síce lídrom PS/SPOLU, ale to je asi tak všetko. Vidím to skôr tak, že ich koalícia bude len do počtu. Niekto je za tým, Truban je figúra a to čo robí, robí pre svoje osobné veci. Možno ani nevie, o čo celkovo ide. Aspoň čo vidím u neho ja. Podľa mňa je ľahko manipulovateľný. Keď sa dostanú do nejakej formy koalície, tak nedostane významnú pozíciu. Nie je to človek, ktorí by mal zastávať pozíciu premiéra.

Miroslav Beblavý

Môže byť programový líder, no ak ide o to, že by mal byť vo funkcii, kde by svietil a musel byť stále na očiach, to zrejme nezvládne. Je taká rozkolísaná povaha. Je dobrý krikľúň spoza chrbta. Aj on má čo vysvetľovať a je možné, že ho budú s týmito vecami konfrontovať.

Andrej Kiska

Vysoké ego. Má vysoké osobné ambície, no čo sa týka riešenia konkrétnych vecí, nebude uvažovať o dlhodobých následkoch jeho činov. Je to rarita, že bývalý prezident sa dal na politiku. Vsadil všetko na jednu kartu. Chce byť premiér. On ako človek sám nedokáže zamiešať karty. Je to človek, ktorého strana bude chcieť ovládnuť vysoké posty ako je armáda či polícia.

Alojz Hlina

Ak sa dostanú do parlamentu, budú do počtu.

Richard Sulík

Je tu vysoká možnosť, že sa SaS nedostane do parlamentu. Ak sa im to podarí, tak len s odretými ušami.

Boris Kollár

Je to skokan roka. S touto stranou treba rátať. Keď bude Kollár v parlamente, bude si môcť klásť svoje podmienky.

Marian Kotleba

Čierny kôň. Tento človek veľmi prekvapí. Vidím ho ako tretiu najsilnejšiu stranu vo voľbách. Bude miešať karty a bude to zaujímavé.

Igor Matovič

Veľmi by chcel byť lídrom, no nevie to. Dokáže byť dobrý parťák, dokáže byť trefný. Trochu mi pripomína Stalina – bol dobrý vodca, ale paranoidný. Aj keby mu všetko klapalo ako má, rozoštve to. V úlohe policajta, ktorý stráži korupciu, je dobrý. Je však vedený z veľkej časti osobnou pomstou voči Ficovi. Spolu s Borisom Kollárom je skokanom roka.

Tomáš Drucker

Bez šance. Robí chybu, že sa s nikým nespojil. Nevidím, že by sa dostal do parlamentu. Získa maximálne do 3,5 percenta. Je to nevýrazná osobnosť. Čudujem sa, že sa k nemu pridala Lucia Kurilovská, ona by sa uchytila ako ministerka spravodlivosti, ale s ním nemá šancu.

Štefan Harabin

Tento človek skončil. Do parlamentu určite nemá šancu sa dostať. Sám sa politicky pochoval, aj tým, že sa vzdal sudcovského postu.