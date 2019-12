Statici to povedali natvrdo: Prešovská bytovka sa nemala prerábať, toto všetko sa pri nej porušilo

PREŠOV - Tragédia v Prešove sa nemusela stať. Naznačujú to vyjadrenia odborníkov, v ktorých poukazujú na to, že bytový dom nespĺňal bezpečnostné predpisy, na čo hasiči upozorňovali už niekoľko rokov. Kto je za nešťastie zodpovedný, je ale v tejto chvíli predčasné hovoriť, všetko ukážu až odborné posudky.

Nešťastná oprava bytovky

Bytový dom na Mukačevskej ulici prešiel v roku 2017 rekonštrukciou, ktorú si odsúhlasili vlastníci bytov. Názor hasičov bol v tejto veci ale presne opačný a prerábku neodporúčali. Podľa krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Prešove Jána Goliaša boli totiž pri nej porušené viaceré bezpečnostné predpisy. To sa zrejme podpísalo aj pod pád schodiska, cez ktoré nemohli hasiči po výbuchu evakuovať obyvateľov.

Podobný názor vyslovil aj Radovan Bránik, veliteľ tímu Modrý anjel, ktorý pomáhal so záchrannými prácami. "Na zasadnutí krízového štábu bol odprezentovaný negatívny revízny dokument z roku 2017, z ktorého vyplynulo, že niektoré stavebné a technické riešenia boli v absolútnom rozpore s bezpečnostnými predpismi, vrátane odvetrávania a prístupnosti evakuačného schodiska. Kombinácia nepriaznivých okolností, ktoré sa vyskytli po explózii, znemožnila hasičom začatie hasiacich prác o viac ako dve hodiny," napísal na Facebooku.

Keď Bránik dorazil na miesto, naskytol sa mu otrasný pohľad. "Ľadové kráľovstvo. Stovky kubických metrov po hasení, dom vo vnútri zničil výbuch, vydáva podivné zvuky, dom sa rozpadá. Vyzerá to ako po bombardovaní. Na autách sa povaľujú kurčatá a jogurty z chladničiek vystrelených výbuchom z okien bytov," opísal situáciu v bytovke a jej blízkom okolí.

Statici rozhodnú, čo ďalej

Čo bude ďalej s prešovským panelákom, rozhodnú statici. Tí sa už ale stihli vyjadriť, že by bolo najlepšie ju zbúrať. Minimálne vrchné štyri podlažia, ktoré ostali po výbuchu totálne zničené. "Vrchné poschodia sú staticky nestabilné, čiže to musí ísť dole. Visia tam panely zo steny, ktoré môžu kedykoľvek spadnúť, takže je to veľmi nebezpečné," uviedol po zasadnutí krízového štábu statik Jozef Polák. Zvyšnú časť bytovky je podľa jeho slov za určitých technických riešení možné zachrániť.

Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnom paneláku. Nešťastie si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a desiatky zranených. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Vláda odsúhlasila mestu Prešov pomoc v podobe milióna eur, ktoré má dostať v pondelok. Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy, kým sa nerozhodne o jej stave, a pre rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Vláda je pripravená túto sumu v prípade potreby navýšiť.