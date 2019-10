VIDEO Poslanci o nahrávke Kočnera: Tomáš by už Trnku nenavrhol, Bugár oprášil spomienky

Medzi prvými sa vyjadril poslanec koaličného Smeru Erik Tomáš. "Ak sa potvrdí autenticita tej nahrávky, tak si myslím, že pán Trnka by naozaj už nemal byť prokurátorom," uviedol svoj názor Tomáš, ktorý zvážil aj alternatívu, či by mohol dotyčný prokurátor využiť aj inštitút prerušenia výkonu funkcie do uzavretia kauzy.

Už by do toho nešli

Erik Tomáš zároveň potvrdil, že o Trnkovi by už ako o generálnom prokurátorovi so súčasnými informáciami neuvažovali. "Samozrejme. Keby sme mali dnešné informácie k dispozícii už vtedy, tak by sme už pána Trnku nenavrhovali," uviedol Tomáš.

Bugár o kauze kupovania poslancov

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár sa v kontexte nahrávky rozhodol rozprávať o kauze kupovania poslancov ešte z čias vlády Ivety Radičovej, kedy sa hlasovalo o novom generálnom prokurátorovi. "Hlasovacie lístky sme dokonca ukazovali aj koaličným poslancom," hovorí Bugár.

Ten začal vysvetľovať ako celý prípad podľa neho vznikol. "Asi dvaja alebo štyria sme išli ako poslední hlasovať. Kolega Elemér Jakab videl, že je tam ešte jeden rad. Tak povedal, že "ešte má čas na jednu cigu". Vyšiel teda von a Sulík začal tvrdiť, že vyniesol hlasovací lístok. Keby to aj tak bolo, čo je klamstvo na n-tú, tak ostatní aj tak odhlasovali. Ako mohli byť naši na tejto hre nejakým spôsobom zúčastnení?" pýta sa Bugár.

Nahrávka vyšla na povrch začiatkom týždňa

Denník N v pondelok informoval, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Kočner. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa Denníka N mafián vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí.