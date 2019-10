Kočner podľa THREEMY úkoluje Ruska, čo má hovoriť na súde: Nechutné žarty o Kuciakovi (†27)

V tomto kontexte je podstatná streda 28. februára, keď prebiehalo na petržalskom okresnom súde pojednávanie o civilnej žalobe Kočnerovej firmy. Tá sa dožadovala zaplatenia jednej zo štyroch zmeniek. Kočner vtedy hovoril hrdo o tom, že má IQ 146, pričom zhadzoval otázky právnikov Markízy. Zároveň vtedy hovoril, že si nespomína, kedy sa s Ruskom v posledných rokoch stretol. Threema však hovorí niečo iné. Rusko s Kočnerom dokonca nechutne vtipkovali na adresu už vtedy zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Zároveň sa dohadovali, ako vypovedať na súde a vylaďovali si verzie.

Kočner si v tomto prípade nepísal s Ruskom priamo, ale cez mobil Ruskovej priateľky Henriety. Tú mal Kočner uloženú ako "Krtka". Správy preto vyzerali tak, že sa Kočner neustále pýtal, či je Rusko "na príjme". „Dobrý večer, Pali do polhodky príde. Poviem mu, aby vám hneď zavolal,“ píše sa v jednej z odpovedí na takéto správy. To, že ide o Ruska, potvrdzujú aj správy o tom, akú oficiálnu trvalú adresu má práve bývalý riaditeľ Markízy. „Strmé vŕšky 111?“ pýta sa Kočner. „Áno,“ potvrdzuje Rusko. Na spomínanej adrese v Záhorskej Bystrici totiž stojí vila, ktorú kedysi Rusko vlastnil.

Zdroj: Globs.k/Peter Korček

V priebehu januára a februára 2018 sa Kočner s Ruskom často dohadovali na stretnutiach. „Dajte mi vedieť, keď bude doma, čakám o dve posch. nižšie,“ odpísal Kočner Ruskovej priateľke vo štvrtok 7. februára na to, že mal pol hodiny meškať. To tiež potvrdzuje fakt, že to nemali od seba ďaleko. Rusko býva v jednom z bytov v komplexe Five Star Residence. Ide o známy komplex spájaný s Kočnerom.

Mediálna hviezda, pri ktorej sa Kočner vezie

„Výstupy sú výborné. Si proste mediálna hviezda,“ písal Kočner Ruskovi v období februárového pojednávania v kauze zmeniek. „Súhlasím, pozrel som všetky. Myslím, že sú ‚dakus‘ nešťastní. Najmä ten Valko ich vykoľajil a Kamenček (právnik TV Markíza Tomáš Kamenec, pozn. red.) pôsobil ako taký nešťastný kamienok,“ odpovedá Rusko Kočnerovi, s čím obvinený podnikateľ súhlasí. "A pokiaľ ide o hviezdu – to viem. A celkom dobre sa pri mne vezieš," dodal ešte Rusko.

Nevhodné žarty o Kuciakovi

Rusko neskôr písal Kočnerovi, ktorý cestoval do zahraničia: „Ku…a. Hlavne, že ty si šlang. Štíhly a dlhovlasý,“ píše Rusko a zároveň si zažartoval, či je na letisku v prestrojení, aby ho nespoznali. „Máš bradu? Aby som vedel kamošom do NČ (Nového času, pozn. red.) poslať popis?“ spýtal sa Rusko. "Mám masku Kuciaka (tri emotikony)," odpísal s mrazivým podtónom Kočner len pár týždňov po dvojnásobnej vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "(emotikon) rozosmial si aj Laru," odpísal Rusko zrejme s odkazom na svojho psa, ktorý sa volá Lara.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Nerob hlúposti

V komunikácii medzi Kočnerom a Ruskom pôsobí práve podnikateľ ako ten nadradený. Rusko sa chcel advokáta Mareka Paru, ktorý ho v tomto spore zastupuje, spýtať, či by sa nejaké výpovede z toho prípadu mohli cez nejakého novinára dostať na verejnosť. To Kočnera rozzúrilo. „Marek Ti odkazuje, že nemáš s ním riešiť CEZ TELEFÓN, že chceš dať výpovede cez nejakého novinára von!!!! Si sa zbláznil? Možno máš odpočúvaný tel. To, čo si povedal do tel., JE DÔVOD NA VÄZBU!!! Ku…a, nerob hlúposti,“ odpísal nahnevaný Kočner.

Rusko mal mať ohľadom kauzy tlačovku 1. marca. Bolo to na prelome februára a marca 2018, kedy už bolo po vražde novinára Kuciaka. Jej naplánovanie ale zrušil. „Upozorňujeme redakcie, že tlačová konferencia Pavla Ruska, ktorá sa mala konať vo štvrtok 1. marca v hoteli Holiday Inn, Bajkalská 25/A v Bratislave, je zrušená a presúva sa na budúci týždeň,“ písalo sa v oficiálnom stanovisku. „Para mi teraz písal, že tú tlačovku by bolo lepšie zrušiť… Akosi potrebujem vo veciach poradiť,“ písal Ruskovi Kočner 5. marca. „Aj ja si to myslím. Nerob to teraz. Nech to súd nevyrušuje,“ odpísal podnikateľ.