Historickú budovu v centre Bratislavy chcú zbúrať: FOTO Namiesto nej majú vyrásť nové kancelárie

Historická industriálna budova na Bottovej ulici v centre Bratislavy, súčasné sídlo kultúrneho centra Design factory, sa má búrať. Upozornili na to architekti z centra i členovia iniciatívy Čierny diery. Majiteľ budovy Západoslovenská energetika však tvrdí, že momentálne plán na búranie budovy neexistuje. Priznal však, že plánuje na mieste stavbu novej budovy i to, že ukončil zmluvu s doterajším nájomcom Design factory – Adom. M Studio.

Architekti Zuzana Zacharová a Martin Paško z Design factory uviedli, že sa v apríli dozvedeli, že v súvislosti s pripravovaným projektom na územné rozhodnutie pre využite pozemkov ZSE na Bottovej 2 má byť budova Design factory zbúraná.

"Otvorene sa tak vyjadril sám autor architektonickej štúdie Juraj Hermann na pôde Design factory na stretnutí Bloku československých architektov. Neskôr ZSE zverejnila vo svojom časopise Impulz vizualizácie nového developmentu, z ktorých jednoznačne vyplýva, že s pôvodnou budovou Design factory sa už nepočíta," priblížili.

Prekáža ich zámerom

Situácia ich prekvapila, keďže so ZSE spolupracujú už od roku 2003. Územný plán zóny Chalupkova, ktorý bol schválený vo februári 2017, podľa nich jasne definuje existujúce objekty, ktoré majú byť zachované a ich súčasťou je aj Design factory. Architekti požiadali o stretnutie s predsedom predstavenstva ZSE s cieľom navrhnúť zachovanie a zakomponovanie kultúrneho centra do novej štruktúry. Stretnutie sa uskutočnilo 3. septembra.

"Záver bol jasný. Budova Design factory prekáža ich zámerom, pozemok bude vyčistený a pôvodný objekt bude nahradený novou výškovou zástavbou. Zároveň nám oznámil, že už bola zaslaná aj oficiálna výpoveď z priestorov. Obchodnú spoluprácu s nami ZSE už obmedzilo začiatkom leta," podotkli architekti. ZSE uviedla, že dlhodobo pracuje s viacerými alternatívami rozvoja pozemkov v jej vlastníctve v okolí Čulenovej ulice.

"Pri plánovaní sa dôsledne riadime územným plánom zóny Chalupkova, ktorý vychádza, okrem iného, z podkladov vypracovaných súčasným nájomcom Design factory – Adom. M Studio, ktorý tento priestor dlhodobo využíva na komerčné účely," povedala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

Ako tvrdí, v súčasnosti plán na búranie budovy neexistuje. ZSE však priznáva, že plánuje stavbu novej budovy, keďže jej 600 zamestnancov aktuálne pracuje v tejto lokalite v šiestich rôznych budovách. "Existujúce vizualizácie novej budovy sú však len orientačné, konkrétny projekt bude vypracovaný následne, ako podklad pre vydanie stavebného povolenia. To, ako a či bude do finálneho projektu zapracovaná existujúca budova Design factory, aktuálne nie je rozhodnuté - bude to predmetom analýzy a diskusií," podotkla Dobošová.

Aktuálne je podľa nej len ukončenie zmluvy s doterajším nájomcom, ktorému ZSE ponúkla alternatívny priestor. "Sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti pri industriálnych stavbách, čoho dôkazom je aj rozsiahla rekonštrukcia a prevádzka Elektrárne Piešťany, ktorá slúži pre širokú verejnosť a stojí nemalé finančné prostriedky," uviedla hovorkyňa. Iniciatíva Čierne diery upozornila, že budova je priemyselnou halou z roku 1942 a že pred 15 rokmi ju architekti zrekonštruovali na kultúrny priestor.