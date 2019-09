Slovensko zaplavili elektrické kolobežky: Po incidentoch im idú určiť pravidlá, Bratislava sa búri

V rámci novely zákona sú preto riešené aj elektrické kolobežky, resp. kolobežky s pomocným motorčekom. Ľudia, ktorí jazdia na elektrických kolobežkách, by sa podľa pripravovanej novely zákona o cestnej premávke mali dostať na úroveň vodičov nemotorových vozidiel, ako sú napríklad aj cyklisti. Na chodníku by tak mali jazdiť len rýchlosťou chôdze a na ceste musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Novelu zákona o cestnej premávke, ktorá mimo iného mení status elektrických kolobežiek už odobrila vláda. Schváliť ju musí ešte parlament.

Nové pravidlá pre elektrické kolobežky

„Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – „segway“), keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú,“ uviedol pre Topky hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Zdroj: Getty Images

Pre kolobežku s pomocným motorčekom budú teda platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá, čo napr. znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov. „V premávke budú musieť ako vodiči nemotorového vozidla dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť svoju a druhých osôb,“ dodal rezort.

Kolízie sa budú brať ako dopravné nehody

V rámci navrhovaných zmien budú teda elektrické kolobežky môcť jazdiť po chodníkoch, avšak pomaly. „Ich kolízie sa budú brať ako dopravné nehody a ak porušia pravidlá, môžu byť riešení v blokovom konaní pokutou do 50 eur,“ uviedol rezort na margo používateľov takýchto kolobežiek. Podľa súčasnej legislatívy sú ľudia na elektrických kolobežkách zaradení medzi chodcov, pri kolíziách preto nie je možné hovoriť o dopravných nehodách.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Keď sa pohybuje takáto kolobežka po chodníku a má prídavné elektrické zariadenie, v ojedinelých prípadoch môže dosahovať rýchlosť 50 až 60 kilometrov za hodinu,“ uviedla Saková po júlovom rokovaní vlády. Pri takejto rýchlosti podľa nej ohrozuje svoje zdravie nielen ten, kto kolobežku riadi, ale ohrozené môže byť aj zdravie chodcov.

Alkohol u kolobežkárov treba obmedziť

V súvislosti s konzumáciou alkoholu nemajú používatelia elektrických kolobežiek momentálne žiadne obmedzenia. Keďže sa však podľa pripravovanej úpravy dostanú na rovnakú úroveň ako cyklisti a osoby na samovyvažovacích vozidlách, mení sa aj táto časť. „Čo znamená, že v obci a na cyklotrasách budú môcť jazdiť maximálne s 0,5 promile alkoholu v krvi, mimo obce len bez akéhokoľvek množstva alkoholu,“ uviedol rezort vnútra.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Po niekoľkých nehodách na elektrických kolobežkách požaduje aj vedec a odborník na zdravie Karl Lauterbach z nemeckej strany SPD počas jazdy na týchto zariadeniach nulovú toleranciu alkoholu. Zvyšujúci sa počet nehôd by mal byť jasným znakom, že v súčasnosti platná hranica povoleného množstva alkoholu v krvi, ktorá je rovnaká, ako platí aj pre vodičov motorových vozidiel, nie je dostačujúca, uviedol podpredseda frakcie SPD.

Od nedávneho zavedenia elektrických kolobežiek v Nemecku došlo už k niekoľkým vážnym nehodám, pri ktorých sa človek na kolobežke zrazil s inými účastníkmi dopravy. Za prísnejšie nariadenia sa zasadzuje aj odborová organizácia polície GdP. „Pri elektrických kolobežkách politici zabudli na rozhodujúce bezpečnostné štandardy,“ povedal predseda GdP Oliver Malchow médiám patriacim do skupiny Funke. Tieto kolobežky by mali podľa jeho slov napríklad nevyhnutne mať smerovky a mali by byť rovnako spôsobilé na jazdu ako skútre či mopedy. „Politici by mali výrobcom čo najskôr uložiť povinnosť (kolobežky) dodatočne vybaviť,“ uviedol Malchow.

Bratislava pracuje na rámci pravidiel

Mesto Bratislava si uvedomuje nový trend mikrodopravy a aj naďalej chce podporovať zdieľané formy dopravy ako sú elektrické kolobežky, elektrické mopedy či bicykle. „Pracujeme na rámci pravidiel, aby používanie týchto nových foriem dopravy bolo hlavne bezpečné pre všetkých. Mesto chce otvorene komunikovať so všetkými záujemcami a nastaviť transparentné pravidlá,“ uviedol pre Topky hovorca primátora mesta Peter Bubla. Mesto podobne postupovalo aj pri spoločnosti Mint, ktorá prejavila záujem pilotne otestovať projekt zdieľaných e-kolobežiek.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pre tento účel spoločnosť uviedla v testovacej prevádzke 50 kolobežiek, ktoré umiestnila vo verejných priestoroch v centre mesta,“ povedal Bubla. Zároveň zástupcom spoločnosti ozrejmili, aká je ich predstava, aj vzhľadom na to, že na prevádzku kolobežiek nepotrebujú od mesta licenciu ani iné špeciálne povolenie. „Zároveň sme prevádzkovateľovi odporúčali, aby nedovolili parkovanie na úzkych uliciach, ale ideálne pri parkovaní na bicykle. V pešej zóne sme prízvukovali najmä bezpečnosť – a teda obmedzenie rýchlosti na 10km za hod,“ dodal.

Presunúť kolobežky na cestu nie je vhodné

Napriek tomu, že sa mnohí ľudia sťažujú na používanie e-kolobežiek, resp. na neohľaduplnosť tých, ktorí na nej jazdia, mesto zatiaľ neeviduje žiadne oficiálne sťažnosti. Pokiaľ ide o pripravovanú novelu s obmedzeniami pre kolobežky s pomocným motorčekom v zásade súhlasia. „Na druhej strane, vylúčiť ich týmto spôsobom z chodníkov a presunúť na vozovku medzi autá tiež nepovažujeme z hľadiska bezpečnosti za vhodné,“ vysvetľuje hovorca mesta.

Zdroj: Getty Images

„Je vhodné kombinovať také druhy dopravy, ktoré majú podobnú rýchlosť aj veľkosť. Usilovali by sme sa preto dostať „kolobežkárov“ skôr na cyklotrasy. Nie na chodníky, ani na vozovky. Samozrejme, s tým súvisí nutnosť rozvoja a dobudovania nových cyklotrás, na čom intenzívne robíme,“ dodal Bubla.

Zaradenie e-kolobežiek na úroveň bicyklov je logickým krokom

V súvislosti s návrhom ministerstva vnútra to uviedol Dan Kollár zo združenia Cyklokoalícia. Podľa neho sa totiž jazda na takejto kolobežke najviac podobná práve bicyklu, ktorý je kategorizovaný rovnako. „Zároveň to však vytvára ešte výraznejšiu požiadavku na výstavbu kvalitných oddelených cyklotrás,“ dodal Kollár.

Problémy s e-kolobežkami majú aj vo svete

Elektrické kolobežky si v posledných rokoch získali v Európe veľkú popularitu. Ich používanie však často vedie k zraneniam ľudí. V polovici augusta obyvatelia Paríža, ktorí boli zranení v dôsledku zrážok s elektrickými kolobežkami, žiadali od úradov, aby sprísnili pravidlá ich používania. Vláda vo Francúzsku chce ich používanie preto obmedziť, rovnako ako aj rýchlosť a miesta, kde sa môžu používať a parkovať.

Zdroj: Getty Images

O návrhu zákona už rokuje parlament a vláda pripravuje v súvislosti s kolobežkami zvláštne nariadenie. Podľa kritikov sú terajšie návrhy nepostačujúce. Iba v Paríží jazdí približne 20-tisíc elektrických kolobežiek. Ich používanie, zvlášť medzi turistami, vzrástlo počas tohto roka. Podľa nemenovanej štúdie z tohtoročného júna je v Paríži viac poskytovateľov týchto dopravných prostriedkov ako v celých Spojených štátoch.

Zákaz činnosti spoločností prenajímajúcich e-kolobežky

Miláno rozhodlo, že dočasne zakáže činnosť spoločností, ktoré v meste prenajímajú elektrické kolobežky. Toto opatrenie bude platiť do prijatia pravidiel upravujúcich pravidlá používania tohto dopravného prostriedku. Začiatkom júna bolo v Taliansku prijaté nariadenie, ktoré povoľuje jazdu na elektrických kolobežkách v peších zónach, na cyklotrasách, ako aj v oblastiach, kde je povolená rýchlosť do 30 km/h. Zároveň však toto nariadenie vyžaduje, aby si každé mesto stanovilo vlastné pravidlá používania kolobežiek.

Koncom júla milánske úrady začali testovať nové pravidlá, ktoré kolobežkám povoľujú jazdiť rýchlosťou 6 km/h v peších zónach, ale zakazujú jazdu po chodníkoch. Nerešpektovanie nariadenia sa trestá pokutou vo výške 26 eur. Už v čase platnosti týchto pravidiel došlo v Miláne k zrážke kolobežkára s chodcom, ktorý utrpel niekoľko zlomenín. Prvý operátor s ponukou zdieľaných elektrických kolobežiek sa v uliciach Milána objavil v októbri 2018. Od jari tohto roku v Miláne pôsobí už šesť takýchto spoločností.

Pohrozili aj odňatím licencií

Mestské zastupiteľstvo Tel Avivu pohrozilo výrobcom a požičovniam elektrických kolobežiek odňatím licencií, ak do 1. novembra nezabezpečia, že ich zákazníci budú dodržiavať pravidlá premávky. Firmy majú zatiaľ len dočasnú licenciu, ktorú môže mesto zrušiť. Viaceré spoločnosti v Tel Avive ponúkajú elektrické kolobežky. Na radnici sa však hromadia sťažnosti na bezohľadných ľudí, ktorí vysokou rýchlosťou jazdia po chodníkoch, hoci to zákon nedovoľuje. Ohrozujú pritom chodcov a mnohí jazdia bez ochranných prilieb. Navyše mnohí odstavujú svoje kolobežky v strede chodníkov alebo cestičiek pre cyklistov.

V Izraeli platí pre používanie elektrických kolobežiek minimálny vek 16 rokov, v prípade prenajímaných modelov dokonca až 18 rokov. Naviac tu existuje povinnosť používať ochranné prilby a vodiči smú jazdiť na elektrických kolobežkách len na cestičkách pre cyklistov alebo ceste. Okrem toho je zakázaná jazda dvoch ľudí na jednej kolobežke. Tieto pravidlá sa však často porušujú.

Napriek predchádzajúcim výzvam ešte stále veľa kolobežkárov jazdí po chodníkoch, za čo podľa mestského zastupiteľstva nesú zodpovednosť výrobcovia alebo prevádzkovatelia požičovní. „Ak vodiči elektrických kolobežiek k 1. novembru nezačnú dodržiavať pravidlá, budú dohody zrušené a ich aktivitý zakázané,“ píše sa vo vyhlásení radnice.

Zdieľané elektrické kolobežky

Ak si chce zákazník požičať zdieľanú kolobežku, musí si najskôr nainštalovať aplikáciu Mint. Polohu najbližšej kolobežky mu zobrazí aplikácia. Potom treba naskenovať QR kód z kolobežky a jazdu môže začať. Keď chce s jazdou skončiť, musí kolobežku zaparkovať a uzamknúť. Tieto kolobežky si nevyžadujú špeciálne parkovacie miesta ani nabíjacie stanice. Maximálny čas jedného vypožičania je 23 hodín a 59 minút, po prekročení hrozí pokuta.