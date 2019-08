Silné dažde trápia ľudí v okolí Banskej Štiavnice: Hladiny potokov výrazne stúpli

"My to máme tak, že väčšinou dážď u nás ani taký intenzívny nie je. Ale keď spŕchne viac za dedinou na kopcoch, tak potom tu máme problém," opísal piatkové udalosti starosta Pavol Santoris s tým, že takáto situácia bola v obci aj približne pred desiatimi rokmi. Ako ďalej uviedol, pre upchatie mosta pred vstupom do obce vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity. Na brehy vyliateho potoka ukladali vrecia s pieskom. Domácim obyvateľom a dobrovoľným hasičom pomáhali aj ich kolegovia z Banskej Štiavnice.

"Škody na majetku obyvateľov nie sú, skôr na potoku, je to totiž kamenný potok," dodal starosta s tým, že noc už bola pokojná a v dedine platí 2. povodňový stupeň. Zdvihnutú hladinu potoka zaznamenali v piatok aj vo Svätom Antone. Starosta Martin Kminiak uviedol, že pri jednom dome odtrhlo približne desať metrov dlhý múr.

Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Erik Piater uviedol, že v regióne Banskej Štiavnice zasahovali hasiči v piatok celkom dvakrát. "V jednom prípade išlo o odstraňovanie spadnutého stromu, blokujúceho štátnu cestu, a v druhom prípade o uvoľnenie kanalizačného priepustu," podotkol Piater.