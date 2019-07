Silné búrky už udreli, hrozné VIDEO z Považia: Meteorológovia varujú takmer celé Slovensko

Najbližšie hodiny budú na našom území poriadne búrlivé, informuje o tom iMeteo.sk. Jeho meteorológovia predpokladajú, že búrková aktivita by mala pretrvávať až do neskorej noci. „S búrkami počítajte na našom území až do skorých ranných hodín a sprevádzané budú predovšetkým intenzívnymi prívalovými zrážkami,“ varuje portál.

Pred nepriaznivým počasím vystríha aj stránka Meteo Východ. „Predovšetkým okres Rožňava, resp. západné okresy východu by mali spozornieť. Na ostatnom území je vznik výrazných jadier otázny,“ avizovala na svojej sociálnej sieti.

Zdroj: SHMÚ

Búrky v Dubnici zaplavili podchody, cesty a prerušili športové podujatie

Intenzívna búrka, ktorá sa prehnala oblasťou Dubnice, zaplavila cesty i ulice. Niekoľkominútový lejak dokonca prerušil aj majstrovstvá Slovenska v atletike.

Výstraha pred búrkami trvá do polnoci

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred búrkami pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského. Varovanie pred búrkami, ktoré môžu byť spojené s krátkodobými ale intenzívnymi lejakmi, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 km/h, trvá do 29.7.2019 00:00 hod.

Zdroj: SHMÚ

„Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov),“ zdôraznil SHMÚ.

Zdá sa však, že nadchádzajúci týždeň sa počasie trocha umúdri, no v jeho závere sa znova ochladí.

Pondelok

Tlaková níž sa pri svojom postupe z oblasti severného Talianska nad Balkán a Rumunsko bude vypĺňať. Súčasne k nám po jej okraji od juhovýchodu až východu bude aj naďalej prúdiť teplý a vlhký vzduch. V noci na pondelok môže spadnúť do 10, pri búrkach ojedinele okolo 30 mm zrážok. Cez deň do 15, pri búrkach ojedinele okolo 40 mm zrážok.

Zdroj: SHMÚ

Bude dusno, na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, miestami aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28, pričom len ojedinele - hlavne pri zmenšenej oblačnosti – sa oteplí na 30 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m bude cca 18 stupňov. Fúkať by mal iba slabý, na juhozápade aj mierny západný až severozápadný vietor do 5 m/s (20 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Utorok

Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu.

V noci sa ojedinele, cez deň miestami, môžu znova objaviť prehánky, ojedinele i búrky. Ráno sa zrejme bude lokálne tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Inak bude polooblačno až oblačno.

Zdroj: SHMÚ

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 27 až 32, na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý, v južnej polovici západného Slovenska prevažne severozápadný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).

Streda

Do strednej Európy sa bude od západu rozširovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

V noci sa už len ojedinele, cez deň miestami, vyskytnú prehánky. Ojedinele však znova hrozia búrky. Zrána sa môže lokálne tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť.

Zdroj: SHMÚ

Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude miestami približne 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h), na strednom Slovensku zväčša slabý premenlivý vietor.

Štvrtok

Do strednej Európy bude od západu zasahovať výbežok vyššieho tlaku.

Zdroj: SHMÚ ​

Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 24 až 30 stupňov.

Piatok

Medzi nevýrazným výbežkom vyššieho tlaku zasahujúcim do strednej Európy od západu a tlakovou nížou so stredom nad západným Ruskom k nám bude od severu prúdiť o niečo chladnejší vzduch.

Bude polooblačno až oblačno a miestami sa objavia prehánky, ojedinele aj búrky. V noci by malo byť v údoliach len okolo 10 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov.