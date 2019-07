VIDEO Tragédia na vjazde do Bratislavy! Vodič v plnej rýchlosti nabúral do betónového piliera

BRATISLAVA – Pri tragickej nehode prišiel o život vodič, ktorý v plnej rýchlosti nabúral do betónového piliera mosta. Na mieste momentálne zasahujú hasiči a policajti.

Podľa informácií portálu noviny.sk osobné auto v plnej rýchlosti narazilo do betónového piliera pod mostom. Vodič na mieste podľahol zraneniam a momentálne je zakliesnený v aute, odkiaľ sa ho snažia dostať hasiči. "Dnes, 05. 07. 2019, v čase okolo 11:15 došlo v Bratislave k tragickej dopravnej nehode. Podľa doterajších informácií viedol vodič osobného motorového vozidla značky Suzuki SX4 po Púchovskej ulici v smere do centra mesta, kde z doposiaľ nezistených príčin narazil s vozidlom do betónového piliera. Následkom zrážky utrpel vodič OMV zranenia, ktorým na mieste podľahol. K zraneniu iných osôb pri nehode nedošlo. ​Okolnosti a príčiny tejto dopravnej nehody sú v súčasnej dobe v štádiu objasňovania," informovala polícia.