Vražda v Dubnici, mrazivé detaily priamo z miesta činu: Obetí malo byť viac, FOTO strelca

DUBNICA NAD VÁHOM - V pondelok ráno otriasla Dubnicou nad Váhom hrozná správa. Bývalý zamestnanec Martin P. mal vojsť do firmy a namieril si to rovno na poradu. Plánoval zabiť svojho bývalého šéfa Igora V. a vedúceho výroby Petra K..

Podľa našich informácií 39-ročného Martina vyhodili z práce vo firme HR NaJUS minulý týždeň. "Mal mať problémy s drogami, nechodil ani do práce. Preto dostal výpoveď, mal zlú dochádzku," povedal náš zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

Martin v pondelok ráno nasadol na bicykel aj s taškou, v ktorej mal mať dve zbrane a namieril priamo do firmy. Tam bola práve porada, na ktorej zastrelil svojho bývalého šéfa priamo do čela. Igor zraneniam na mieste podľahol. Hneď po vražde svojho exšéfa, Martin obrátil zbraň proti sebe a zastrelil sa.

Martin zastrelil šéfa a potom seba Zdroj: Tip čitateľa

Upozorňujeme, že fotografia nie je vhodná pre maloletých a ľudí s citlivou povahou.

Zdroj: Tip čitateľa

"Výzvu na tiesňovú linku 155 sme prijali o 09:01 hod. s tým, že došlo k strelnému poraneniu dvoch osôb. Po príchode záchranárov, ktorých sme okamžite vyslali na pomoc, však lekár musel u oboch mužov konštatovať smrť," informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Streľbu a smrť dvoch ľudí potvrdil aj Matúš Košara z advokátskej kancelárie, ktorá firmu HF Najus zastupuje. „Môžem potvrdiť, že dnes sa stala mimoriadne tragická udalosť, pri ktorej tragicky zahynuli dve osoby. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžem poskytnúť ďalšie informácie k tejto udalosti,“ povedal Košara.

Petra zachránila angličtina

Podľa našich informácií mal mať Martin v pláne zastreliť aj vedúceho výroby Petra K.. Ten sa však v inkriminovanom čase nenachádzal na porade. "Mal obrovské šťastie, on bol práve na angličtine. Ak by bol býval na porade, je mŕtvy aj on," povedal náš zdroj. S pánom Petrom sme sa pokúšali aj spojiť telefonicky, avšak bezvýsledne.