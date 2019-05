Skvelé správy! Obdobie dažďov sa končí: Už vieme, kedy sa na Slovensko dovalí leto!

BRATISLAVA – Zajtra sa rozlúčime s májom, mesiacom, ktorý sa niesol v znamení intenzívnych a dlhodobých dažďov. Hoci to pri aktuálnej teplote vyznie neuveriteľne, teploty prvojúnového víkendu budú atakovať tridsiatky.

Ako dnes popoludní avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti, na okraji brázdy nízkeho tlaku vzduchu zasahujúcej k nám od juhovýchodu sa stále vlní studený front, ktorý už od noci prináša trvalé zrážky na väčšinu nášho územia.

Zdroj: FB/SHMÚ

„Momentálne už zrážky od juhovýchodu postupne ustávajú a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Prehánky, výnimočne i búrky, sa však ešte vyskytnúť môžu,“ spresnili meteorológovia.

Zdroj: FB/SHMÚ

Najviac podľa nich napršalo na východe a juhu Slovenska, za uplynulých 24 hodín (do 11:00 LSEČ) ojedinele až okolo 40 mm, naopak, najmenej na severozápade, kam sa zrážkové pásmo dostalo len nedávno.

Budúci týždeň bude zasa pršať

Trvalé zrážky, aké sme zaznamenali dnes, už v najbližších dňoch SHMÚ neočakáva. „Zväčša sa budú vyskytovať prehánky a búrky, no aj tých bude spočiatku menej (do konca týždňa), budúci týždeň však s nimi treba počítať na viacerých miestach,“ uviedol ústav.

Slovenskí hasiči v súvislosti s počasím zasahovali už 14-krát

Najviac práce mali doteraz v Banskobystrickom kraji, kde zasahovali päťkrát, štyri zásahy evidujú v Nitrianskom kraji. Po jednom výjazde mali v Trenčianskom, Trnavskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. „V desiatich prípadoch išlo o spadnuté stromy na automobily či cestné komunikácie, v štyroch prípadoch zasahovali hasiči v súvislosti s odčerpávaním vody zo zatopených priestorov,“ priblížila Farkasová z HaZZ.

V piatok sa môže otepliť až na 24 stupňov

Meteorológovia očakávajú, že zajtra od západu bude zasahovať nad našu oblasť okraj tlakovej výše. Súčasne sa bude vo vyšších vrstvách ovzdušia nad Jadranom udržiavať stred tlakovej níže, po okraji ktorej k nám začne prúdiť od východu teplejší vzduch.

V noci bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami sa vyskytne dážď. Nad ránom sa bude ojedinele tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota klesne na 12 až 7 stupňov, ojedinele môže byť aj chladnejšie. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km/h, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.

Zdroj: SHMÚ

Cez deň bude polooblačno až oblačno, ráno sa bude ojedinele tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. V popoludňajších hodinách sa na strednom Slovensku môže miestami vyskytnúť občasný dážď alebo prehánky, výnimočne i búrky.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24, na Orave, v Liptove a na Spiši sa oteplí na približne 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na cca 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.

Pokiaľ ide o predpokladané množstvo zrážok, v noci do 5 mm, ojedinele okolo 10 mm, počas dňa do 4 mm.

Čítajte aj: Situácia sa dramatizuje: VIDEO Hladina Dunaja stúpa, platí varovanie! Pri Devíne sa už vylieva

Víkendové teploty budú atakovať tridsiatky

V sobotu bude v teplom vzduchu počasie nad našou oblasťou ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš nad západnou a strednou Európou. Súčasne sa vo vyšších vrstvách ovzdušia nad centrálnym Stredomorím bude nachádzať tlaková níž.

Zdroj: SHMÚ

Konečne bude jasno až polojasno, hmla sa bude tvoriť iba ojedinele. V priebehu dňa miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach bude miestami okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27 stupňov, len výnimočne bude chladnejšie. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h, spočiatku - najmä v noci a zrána - miestami len slabý premenlivý vietor.

V nedeľu sa bude v teplom vzduchu cez strednú Európu na severovýchod premiestňovať tlaková výš. Počasie u nás čiastočne ovplyvní aj tlaková níž, nachádzajúca sa vo vyšších vrstvách ovzdušia nad centrálnym Stredomorím a Balkánom.

Zdroj: SHMÚ

Oblačnosť bude malá, zväčšená by mala byť len miestami. Podľa SHMÚ sa ojedinele v priebehu dňa vyskytnú prehánky, pričom nie sú vylúčené ani búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach bude ojedinele okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota dovŕši 23 až 28 stupňov. Zavládnuť by malo bezvetrie alebo slabý, cez deň miestami severovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km/h, pri búrkach prechodne zosilnie.