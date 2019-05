Situácia sa dramatizuje: VIDEO Hladina Dunaja stúpa, platí varovanie! Pri Devíne sa už vylieva

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pred povodňou z trvalého dažďa varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už aj okres Bratislava. Hydrologickú výstrahu prvého stupňa v ňom vydal od 06:45 do dnešnej 15. hodiny. „Vzhľadom na spadnuté zrážky v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja očakávame na Dunaji v Bratislave a na dolnom úseku Moravy prekročenie úrovne 1. stupňa povodňovej aktivity,“ varuje SHMÚ na svojom webe s tým, že Dunaj dosiahol 655 centimetrov.

Snímky a video zachytávajúce zvýšenú hladinu rieky Dunaj pri bratislavskej Eurovei vyzerajú skutočne hrozivo.

„Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame v hornej časti slovenského úseku Dunaja ustálenosť pri vysokom vodnom stave, v jeho dolnej časti ešte výrazný vzostup. Na Morave očakávame pokles,“ priblížil aktuálnu hydrologickú situáciu ústav.

Zdroj: Maarty

Uviedol tiež, že na tokoch v povodí horného a stredného Váhu sa očakáva ustálenosť až mierny pokles. „Na ostatných tokoch očakávame prevažne mierny vzostup až vzostup vodných hladín,“ dodal.

Zdroj: Maarty

Hydrologická výstraha 1. stupňa bola vydaná aj pre okresy Gelnica, Bardejov, Svidník a Michalovce, v ktorých platí do 31. mája. Zdroj: Reprofoto: SHMÚ

Trvalý dážď pomaly ustáva

Na okraji brázdy nízkeho tlaku vzduchu zasahujúcej k nám od juhovýchodu sa stále vlní studený front, ktorý už od noci prináša trvalé zrážky na väčšinu nášho územia. „Momentálne už zrážky od juhovýchodu postupne ustávajú a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Prehánky, výnimočne i búrky, sa však ešte vyskytnúť môžu,“ avizoval SHMÚ.

Zdroj: FB/SHMÚ

Ako ďalej spresnil, najviac napršalo na východe a juhu Slovenska, za uplynulých 24 hodín (do 11:00 LSEČ) ojedinele až okolo 40 mm, naopak, najmenej na severozápade, kam sa zrážkové pásmo dostalo len nedávno. „Trvalé zrážky, aké sme zaznamenali dnes, už v najbližších dňoch neočakávame. Zväčša sa budú vyskytovať prehánky a búrky, no aj tých bude spočiatku menej (do konca týždňa), budúci týždeň však s nimi treba počítať na viacerých miestach,“ doplnil.

Zdroj: FB/SHMÚ