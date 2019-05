ROZHOVOR Do Bruselu odišli pred 16 rokmi: VIDEO Slovenky opísali, aký je život v metropole Európy

V Bruseli sme sa stretli s Gabikou a Tatianou, ktoré dlhodobo žijú a pracujú v Bruseli. Tatiana sa tam aj vydala a vychováva dve deti. Obidve sa na Slovensko snažia chodiť pravidelne a zhodujú sa na tom, že je to ich domov. No so životom v srdci Európy sú spokojné.

Ako dlho v Bruseli žijete a prečo ste sa rozhodli odísť zo Slovenska?

Gabika: V Bruseli pôsobím do roku 2003, bola som jedna z prvých Sloveniek, ktorým sa tu podarilo presadiť. Po skončení vysokej školy som dostala ponuku ísť na stáž a ostalala som tu.

Tatiana: Ja som prišla do Bruselu v roku 2004. Na Slovensku som pôsobila v advokácii a keď bola možnosť, tak som sa, viac-menej zo srandy, prihlásila na konkurz na právnych revízorov do Európskeho parlamentu. Podarilo sa a nakoniec som tu ostala.

Gabika (vpravo) a Taiania žijú v Bruseli už niekoľko rokov. Zdroj: Jan Zemiar

Čo vás drží v Bruseli?

Tatiana: V prvom rade rodina. Môj manžel je Belgičan, máme spolu dve krásne deti. Takže môj domov je už tu. A rovnako aj práca, ktorá je zaujímavá a dynamická.

Ako často chodíte na Slovensko?

Tatiana: So Slovenskom som veľmi úzko spätá. Prakticky celé leto som v Košiciach, odkiaľ pochádzam, moje deti tam chodia do táborov, majú tam kamarátov. Chcem, aby sa učili aj po slovensky, majú predsa aj slovenské korene a chcem, aby si ich udržiavali.

Gabika: Ja mám to šťastie, že aj moja pracovná agenda je úzko spätá so Slovenskom, preto som tak často. Či už idem navštíviť rodinu alebo priateľov. Takmer každý mesiac som na Slovensku.

Aké sú hlavné rozdiely medzi Slovenskom a Bruselom?

Gabika: Keď som sem prišla, tak pre mňa bolo všetko úplne nové, prostredie, jazyková kultúra aj životný štýl. Teraz, po tých rokoch, môžem povedať, že tá bariéra sa stiera, ekonomika na Slovensku rastie.

Tatiana: Pred 15 rokmi sa mi ako najväčší rozdiel zdala mentalita Slovákov a Belgičanov. Na Slovensku sú ľudia akoby veľmi smutní, Belgičania sú síce rezervovanejší, ale veľa sa usmievajú. No najväčší rozdiel cítim v srdci, doma som predsa len stále na Slovensku.

Zdroj: Jan Zemiar

Je v Bruseli komunita Slovákov, stretávate sa?

Gabika: Pamätám si, že pred rokmi sme sa tu stretli asi 10 Slovákov. Teraz bez preháňania, je tu vyše tisíc Slovákov a samozrejme, že sa spolu stretávame.

Cítite sa v Bruseli bezpečne?

Gabika: Nevnímam to veľmi. Je to ako život v každom väčšom meste. Sú bezpećné zóny, potom také, kam by som sama večer nešla. Necítim sa ale vôbec ohrozená, je to klasické veľké mesto, v ktorom sú rôzni ľudia.

Zdroj: Jan Zemiar

Ako funguje vzdelávanie v Bruseli?

Tatiana: Je tu viacero druhov škôl. Je tu veľa medzinárodných, alternatívnych a aj európskych škôl. Na konci štúdia ako maturitu dostanú celoeurópsky uznávanú skúšku. Moje deti študujú v holadštine, druhý jazyk majú franzúštinu a v ďalších rokoch si môžu pridať tretí a štvrtý jazyk. Veľký dôraz sa kladie na multijazyčnosť, ale aj na multikulturalitu. Pre tieto deti sa stierajú tieto bariéry, pretože sa stretávajú s rôznymi národnosťami. Moja dcéra prišla domov a rozprávala po česky, pretože má aj českých spolužiakov. Sú vychovávaní ako Európania a majú veľké šťastie.