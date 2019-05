Veľká predpoveď na leto, bude to poriadny extrém! Meteorológovia prezradili, ktorý týždeň sa upečieme

Najväčším ohrozením tohto leta budú dlhotrvajúce vlny horúčav, ktoré sa v júni začnú z Portugalska a Španielska šíriť na severovýchod do Poľska a Maďarska.



Peklo sa dovalí zo Španielska

Horúčavy budú vytrvalejšie ako po minulé leto, keď boli zaznamenané rekordné teploty v častiach Portugalska, Belgicka, Holandska, Nemecka a Škandinávie, ale vo všeobecnosti trvali len jeden týždeň. Intenzívne horúce vlny a dlhé obdobia sucha počas leta prinesú vysoké riziko požiarov vo veľkej časti západnej a strednej Európy. Najviac ohrozené oblasti budú v severnom Portugalsku, severnom Španielsku a vlny horúčav prejdú cez Alpy aj do Nemecka a Českej republiky.

Dokonca aj keď sa najhoršie vlny horúčav zmiernia, bude to len krátka úľava, teploty zostanú blízko normálu alebo tesne nad ním a potom sa opäť vrátia na nebezpečné úrovne. Vysoké teploty nad 38° C zavládnu v severnom Francúzsku, Belgicku a Holandsku, poputujú aj do Poľska, na Slovensko a do Maďarska. “Vysoké teploty môžu v konkrétnom týždni na prelome júla a augusta dosiahnuť 40° C,” uviedol meteorológ AccuWeather Tyler Roys. Najhorúcejšie miesta v celom Portugalsku a Španielsku zažijú viacdenné horúčavy dosahujúce hodnotu 43° C alebo vyššiu. Zdroj: accuweather Počas týchto vĺn horúčav hrozia aj nepríjemne teplé noci, takže domy bez klimatizácie cez noc nevychladnú a teplo sa v nasledujúci deň začne opäť zvyšovať. Pre obyvateľstvo bude dôležité striktne dodržiavať pitný režim, zdržiavať sa v tieni a nosiť ľahké oblečenie. Deti, staršie osoby a osoby s respiračnými alebo kardiovaskulárnymi problémami by sa mali vyhnúť tomu, aby trávili čas vonku, ak boli vydané výstrahy týkajúce sa kvality ovzdušia. Ak je to možné, treba sa vyhnúť namáhavým aktivitám vonku počas najhorúcejšej časti dňa. Stagnujúce podmienky prispievajúce k intenzívnemu teplu budú mať za následok zhoršenú kvalitu ovzdušia, najmä v mestách a ich blízkosti. Kvalita vzduchu sa môže zhoršiť aj dymom z požiarov. Zdroj: HaZZ Vďaka vlhkej zime a jari bude v celej západnej a strednej Európe viac vegetácie ako v predchádzajúcich rokoch. Keďže však na začiatku leta prevládne suché počasie, v druhej polovici sezóny bude continent vystavený vysokému riziku požiarov. Je pravdepodobné, že táto hrozba bude pokračovať do jesene, keďže suchá vegetácia a teplé počasie pretrvajú.

Búrky na Balkáne

“Sucho bude v týchto oblastiach narastajúcou hrozbou od konca leta do jesene obzvlášť pre poľnohospodárstvo a vodohospodárstvo,” povedal Roys. Kým veľká časť Európy bude mať suché a horúce počasie, Balkánsky polostrov ohrozia počas celej sezóny silné búrky. To sa týka Grécka, Srbska, Rumunska a Bulharska, ako aj východnej Európy a Ruska. “Tieto búrky prinesú časté blesky, záplavové lejaky, nebezpečné vetry a krupobitia,” povedal Roys. “Najsilnejšie búrky vyprodukujú tornáda." Zdroj: FB/Severe Weather Europe Silné búrky vypuknú s najväčšou pravdepodobnosťou počas popoludňajších a večerných hodín a budú sa premiestňovať ďalej na západ, čo prinesie premenlivé počasie do Talianska. Najväčším rizikom budú škodlivé vetry, krupobitie a bleskové povodne. Veľká Británia a Francúzsko sa budú tešiť slnečným dňom, ale prevládnu obavy zo sucha. Suché počasie bude dominovať v lete v Írsku, južných častiach Spojeného kráľovstva, Holandsku a severnom Francúzsku. Teploty budú vo všeobecnosti od júna do augusta nad priemerom. “Počas týchto horúcich dní môžu teploty v južnom Anglicku a Midlands dosiahnuť 32 ° C,” povedal Roys. V Škótsku prinesú studené fronty občasné dažde a chladnejší vzduch.

Jeden z komentárov pod touto zverejnenou správou Accuweather znie: „Ježiši, človeče... jediný dnešný rozdiel medzi veštbami Nostradama a AccuWeather je v tom, akou formou sa šíri... Starý papier a atrament versus Worldwideweb.“