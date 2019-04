Kariérny rast policajtov je pochybný, upozorňuje explukovník: Potrebujeme výraznú reformu polície

Obsahom reformy, o ktorej Topky ako prvé informovali, má byť zabezpečenie obmedzenia politických zásahov do vyšetrovania, zvyšovanie platov policajtov a nástupný plat na úrovni priemernej mzdy. Taktiež presné pravidlá kariérneho rastu, menší dôraz na výber pokút a plnenie štátneho rozpočtu, transparentná policajná štatistika alebo vlastný rozpočet polície.

Len 45 percent Slovákov dôveruje slovenskej polícii. Vyplýva to z Eurobarometra 2018, podľa ktorého Slovensko aj naďalej patrí medzi krajiny s najnižšou mierou dôvery v políciu.

"Dnes veria našej polícii len štyria z desiatich občanov. Výsledkom reformy by mal byť stav, kedy to bude šesť až osem občanov z desiatich. Potom môžeme hovoriť o úspešnej reforme," povedal Diďák. Ďalším kľúčovým problémom je podľa iniciatívy aj podriadenie policajného zboru ministrovi vnútra a nie policajnému prezidentovi. To je problém, ktorý je podľa Diďáka riešiteľný jedine v parlamente.

Zdroj: archív ​

"Rozhodol som sa spolupracovať so Spolu – OD pre jej odbornú pripravenosť na vládnutie a úprimný záujem o dôležitú reformu policajného zboru," tvrdí Diďák. Predseda strany Spolu a nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý povedal na adresu Diďáka, že je skúseným a rešpektovaným profesionálom a odborníkom. „Už dva roky systematicky so svojím silným tímom pracuje na potrebných zmenách v polícii,“ spresnil.

​Reforma dovnútra a von

Reforma slovenskej polície je rozdelená ako reforma navonok a reforma dovnútra. Opatrenia smerom navonok majú zabezpečiť politickú nezávislosť policajtov, verejnú kontrolu výberu funkcionárov a zvýšenie dôveryhodnosti v políciu. Pri reforme smerom dovnútra ide o presné pravidlá kariérneho postupu policajtov, ich odmeňovanie podľa výkonnostných kritérií, primeraný plat policajtov a rovnosť pred zákonom, aby aj policajti boli postihovaní za rôzne priestupky.

Diďák v tejto súvislosti spomenul aj krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. Krátkodobými cieľmi sú zvýšenie transparentnosti policajných štatistík, zmena systému vydávania a oboznamovania sa s internými aktami riadenia, objektívna zodpovednosť, zreálnenie potreby výkonu služby, zvýšenie účinnosti technických zariadení používaných políciou a zlepšenie využívania materiálovo-technických prostriedkov.

Medzi strednodobé ciele zaradil zmenu systému hodnotenia policajtov, účinný systém kariérneho postupu a vzdelávania policajtov, efektívnu spoluprácu základných útvarov s útvarmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ), zmenu hlavného zamerania výkonu služby dopravnej polície a zefektívnenie jej výkonu a modernizáciu techniky a informačných systémov. Z dlhodobých cieľov reformy spomenul predovšetkým novelizáciu Trestného zákona, Trestného poriadku a Zákona o Policajnom zbore.

Za lepšiu políciu​

Iniciatíva Za lepšiu políciu združuje 20 odborníkov z radov Policajného zboru, hasičov, záchranárov a civilných zamestnancov ministerstva vnútra v rôznych jeho zložkách. Iniciatívu zastrešuje plukovník Branislav Diďák, ktorý v polícii odslúžil 26 rokov, pričom Policajný zbor SR opustil na vlastnú žiadosť koncom roka 2017 z pozície riaditeľa Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.