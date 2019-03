Zlomený Hrnko prvýkrát po tragédii na verejnosti: Srdcervúci moment z parlamentu, minúta ticha

Lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines so 157 ľuďmi na palube havarovalo v nedeľu 10. marca ráno krátko po štarte z letiska v Addis Abebe. Stroj mal odletieť do kenskej metropoly Nairobi. Neprežil nikto z cestujúcich, ani z posádky.

Krátko po tejto správe vyšlo najavo, že v lietadle sedeli aj štyria Slováci. Manželka, syn a dcéra poslanca SNS Antona Hrnka a charitatívna pracovníčka z organizácie Dobrá novina Danica Olexová. Anton Hrnko to potvrdil aj na sociálnej sieti.

"S hlbokým smútkom oznamujem, že moja drahá manželka Blanka, syn Martin a dcéra Michala zahynuli počas leteckej katastrofy v Addis Abebe dnes v ranných hodinách. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku," napisal poslanec. Odvtedy sa nevyjadroval a, pochopiteľne, na verejnosti sa veľmi neukazoval.

Minúta ticha

Kolegovi a priateľovi, Antonovi Hrnkovi, vyjadrovali úprimnú sústrasť aj kolegovia z poslaneckého klubu a vládnej koalície, ale aj prezident Andrej Kiska, či opoziční poslanci a strany. Aj dnešná 43. schôdza parlamentu začala minútou ticha.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predseda parlamentu Andrej Danko na úvod schôdze vyzval prítomných. "Chcel by som vás poprosiť, aby sme vzdali úctu nášmu kolegovi Antonovi Hrnkovi, keďže na ceste do Nairobi zahynulo 149 pasažierov z 33 krajín. Najviac sa to dotklo nášho kolegu a priateľa Antona Hrnka. Samozrejme, touto minútou ticha si chceme uctiť všetkých ľudí, ktorí v lietadle zahynuli, vrátane občanov Slovenskej republiky," povedal Danko na úvod.

Na väčšinou veselom a žoviálnom Hrnkovi bolo vidno, že sa s ťažkou životnou situáciou snaží vysporiadať, no ľahké to určite nie je.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel ​

Svet prišiel o významných ľudí

Podľa zoznamu etiópskych úradov bolo medzi obeťami 32 Keňanov (aj členovia posádky), 18 Kanaďanov, 9 Etiópčanov, 8 Číňanov, 8 Talianov, 8 občanov USA, 7 Francúzov, 7 Britov, 6 Egypťanov, 5 Nemcov, 4 Indovia, 4 Slováci, 3 Rakúšania, 3 Rusi, 3 Švédi, 2 Španieli, 2 Izraelčania, 2 Maročania, 2 Poliaci, 1 Belgičan atď. Až 19 z nich pôsobilo v OSN. Na africkom kontinente sa nachádzalo aj množstvo Európanov, ktorí sa už viac nevrátia k svojim rodinám.

Mnohí mierili na konferenciu OSN o životnom prostredí, boli to odborníci vo svojom fachu. Ďalší boli humanitárni pracovníci či dobrovoľníci, ktorí sa snažili urobiť svet lepším. V prvom rade to však boli matky a otcovia, manželia a manželky, sestry či bratia, po ktorých zostalo veľa smútiacich príbuzných. Analýza čiernych skriniek, ktoré vyšetrovatelia našli, by mohla do prípadu vniesť viac svetla.

Vyšetrovatelia krátko po tragédii spustili vyšetrovanie. Predbežne vylúčili ľudské zlyhanie. Lietadlo typu Boeing 737-8 MAX totiž pilotoval skúsený kapitán, 28-ročný Yared Getachew, ktorý mal nalietaných viac ako 8200 letových hodín.