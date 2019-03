Sever Slovenska v nepriazni počasia: Vydali výstrahu pred tvorbou snehových jazykov

BRATISLAVA - Výstrahu prvého stupňa pred ojedinelou tvorbou snehových jazykov vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré okresy v severnej časti Slovenska. Varovanie platí do popoludňajších hodín.

Výstraha sa týka okresov Považská Bystrica, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Zdroj: SHMÚ

SHMÚ upozorňuje, že tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Ich výskyt je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodáva ústav.

Cesty sú zjazdné, na horskom priechode Huty je sneh

Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre.

Zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre sa miestami vyskytuje na cestách II/584 Pavčina Lehota - Jasná, II/526 v okrese Poltár a na cestách III. triedy v obvode Kokava nad Rimavicou. Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem horského priechodu Huty, kde sa na vozovke nachádza vrstva utlačeného snehu do dvoch centimetrov.

Zdroj: pixabay.com

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Vo Vysokých a Západných Tatrách v polohách nad 1 800 metrov nad morom platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t. j. tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. V ostatných pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo - druhý stupeň.

Za poslednú periódu sneženia napadlo pri veľmi silnom vetre do 60 cm nového snehu na záveterné svahy a do nižších polôh, ktorý je veľmi nerovnomerne rozložený a lokálne uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov na východných a juhovýchodných svahoch. Hrúbka týchto nebezpečných útvarov môže dosahovať až 70 centimetrov. Vo vysokých polohách nad 2 000 metrov nad morom sa na severných a tienistých svahoch nachádzajú kritické vrstvy hranatozrnného snehu, ktoré môžu byť potencionálnou klznou plochou lavín. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Na horách bolo dnes ráno polooblačno až oblačno, bez sneženia. Ranná teplota mierne stúpla, pohybovala sa od mínus 11 stupňov Celzia na vrcholoch hôr, do mínus päť stupňov Celzia v podhorí. Fúkal mierny vietor prevažne južných smerov. Za posledných 24 hodín napadlo do päť centimetrov nového snehu, za poslednú periódu sneženia do 60 centimetrov.

Nový sneh je vplyvom silného vetra previevaný na záveterné juhovýchodné a východné svahy a uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov, ktorých hrúbka dosahuje až 70 centimetrov. Povrch snehu tvorí prachový sneh z posledného sneženia alebo tvrdá nosná vetrom ubitá vrstva. Hrebeňové oblasti sú buď vyfúkané do tvrdého ľadového snehu, alebo tvorené veľkými prevejmi.