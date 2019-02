Úrad vlády v obliehaní farmárov, prijal ich premiér: Matečnej drsný útok, sú napojení na podsvetie

Farmári budú mali možnosť prezentovať svoje požiadavky pred premiérom a ostatnými ministrami. Tí si následne podľa Pellegriniho môžu zo stretnutia vyvodiť "domáce úlohy". Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov na premiérove slová reagoval, že farmári pozvanie prijímajú.

Protest farmárov pred Úradom vlády

Matečná skritizovala zámer protestov

Uviedla to šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) v stredu pred rokovaním vlády s tým, že to vníma ako politickú akciu opozície. "Musím povedať, že ako podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako členka Slovenskej národnej strany si nemyslím, že na zasadnutie vlády by mali chodiť takíto ľudia. Je, samozrejme, legitímne právo pána premiéra zavolať na rokovanie vlády kohokoľvek, ale z môjho pohľadu sú prizvaní ľudia, ktorí sú prepojení na kriminálne prostredie," povedala Matečná.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Premiér a vláda by podľa nej nemali legitimizovať ľudí, ktorí zneužívajú malých farmárov na svoje osobné ciele alebo na zakrývanie niektorých vlastných osobných káuz. "Takisto by sme nemali legitimizovať ľudí, ktorí sa tvária apoliticky a skoro každý jeden z organizátorov protestov je členom opozičnej strany," informovala.

Farmári na rokovaní vlády

Protest podľa Matečnej organizujú ľudia, ktorí sa tvária, že sú farmári, mnohí z nich však farmármi nie sú, pretože nemajú ani meter štvorcový pôdy. "Na druhej strane, sú tam farmári, ktorí majú tisícky hektárov pôdy a získali z eurofondov viac ako 6 miliónov eur. Tvrdia, že nevládzu živiť svoje firmy, pričom traktory, s ktorými chodia na protesty, majú hodnotu vyššiu ako 150.000 až 200.000 eur. Náklady na cestu z Košíc do Bratislavy predstavujú pritom okolo 6000 eur," poznamenala.

"Musím povedať, že nie som stotožnená s tým, že legitimizujeme ľudí, ktorí sa vyhrážali zabitím, či na iných si objednávali nástražné a výbušné systémy. Títo ľudia neprišli (na protest) kvôli farmárom, ale prišli pre osobné ciele a zastieranie niektorých faktov," upozornila.

Zdroj: Topky/Maarty

K ich požiadavkám možno podľa nej povedať, že "kopú do otvorených dverí", pretože Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR požadované témy rieši už veľmi dávno. "K urýchleniu usporiadania pozemkov (tzv. pozemkové úpravy) sme mali nedávno tlačovú konferenciu, na ktorej sme sa zaviazali, že do dvoch mesiacov takýto dokument vyrobíme. Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 rieši MPRV na úrovniach so všetkými samosprávnymi inštitúciami a so všetkými farmármi, ktorí chcú rokovať za okrúhlym stolom," podčiarkla.

Zdroj: Topky/Maarty

"K záverečnej požiadavke (protestujúcich): My sme od nástupu urobili najviac protikorupčných a procesných opatrení tak, aby sa zrýchlila, stransparentnila, zefektívnila činnosť nielen Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ale všetkých inštitúcií, ktoré patria pod MPRV," doplnila Matečná.

Zdroj: Topky/Maarty

Protest vníma Matečná podľa svojich slov "ako politickú iniciatívu opozície". "Mnohí jeho organizátori sú členmi a neúspešnými kandidátmi do volieb samospráv, vyšších územných celkov za stranu SaS, OĽaNO, KDH, Progresívne Slovensko. Vo viacerých kauzách pokračuje vyšetrovanie, preto je nepatričné, aby sme robili nejaké závery," dodala Matečná s tým, že sa vyjadrí ešte po skončení rokovania vládneho kabinetu.