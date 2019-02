FOTO nehody nákladného vlaku v Krompachoch: Odstraňovanie následkov stále trvá

Hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč uviedol, že predbežne to môže trvať celý deň. K udalosti došlo podľa jeho slov tak, že sa vykoľajil jeden vozeň nákladného vlaku, následkom čoho sa roztrhla súprava a vykoľajilo sa ďalších osem vozňov. Na miesto vyslali ťažkú techniku. "Železničná doprava je v úseku Spišské Vlachy – Margecany zastavená," ozrejmil.

Zdroj: TASR/František Iván

"Prerušenie dopravy aktuálne trvá s odhadom správcu infraštruktúry, ktorým sú ŽSR, do 18. h," informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že očakávajú vyjadrenie ŽSR, dokedy bude prerušenie trvať. Spomenul, že vlaky v úseku Margecany – Spišské Vlachy nahrádzajú autobusovou dopravou.

V dôsledku tejto udalosti museli byť podľa jeho ďalších slov viaceré vlaky odrieknuté. "Vlaky zo smeru Bratislava – Košice 'otáčame' v stanici Spišské Vlachy a vlaky zo smeru Košice – Bratislava v stanici Margecany," vysvetlil s tým, že pre tieto nevyhnutné opatrenia vznikajú meškania približne do 60 minút. Pokračoval, že vlak EN 443 Slovakia z Prahy do Humenného bol posledný, ktorý nateraz išiel odklonom cez Plaveč. "Zo železničnej stanice Košice bola do Humenného vypravená náhradná súprava podľa cestovného poriadku," dodal.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová uviedla, že polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin všeobecné ohrozenie. "Škoda bola predbežne vyčíslená najmenej na 100.000 eur. K zraneniu žiadnej osoby nedošlo," povedala s tým, že bližšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania.