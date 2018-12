Kosť v krku, otrava alkoholom či omrzliny: Rady, vďaka ktorým počas sviatkov nemusíte skončiť v nemocnici

Vzhľadom na to, že záchranná zdravotná služba Falck počas sviatkov zaznamenáva zvýšený počet zásahov, pripravili pre tento rok Manuál prvej pomoci, pre rôzne prípady úrazov či ťažkostí, ktoré sú s týmto obdobím spojené. Ovládate, čo treba robiť?

Rybia kosť v krku

Ak sa vám zapichne kosť v krku, pomôže tuhšia strava. Napríklad suchý chlieb alebo varený zemiak, ktorý ju obalí a kosť sa odplaví do žalúdka. Tam si s ňou poradia žalúdočné kyseliny. Čo však robiť, ak nejaký predmet uviazne v dýchacích cestách a spôsobí ich nepriechodnosť? Človek sa začne dusiť a okolie začne panikáriť.

Vtedy je potrebné vykonať Gordonov manéver (päť úderov medzi lopatky) alebo Heimlichov hmat (oboma rukami oblapíme človeka zozadu, rukami zovretými do pästí silno päťkrát zatlačíme do brucha smerom nahor). Pri tomto úkone využijeme zostatkový objem vzduchu v pľúcach na to, aby sme predmet upchávajúci dýchacie cesty dostali von. Súčasne privolajte záchrannú službu a riaďte sa ich pokynmi. Ak by človek prestal javiť známky života, je potrebné začať s oživovaním.

Zdroj: thinkstock.com

Podráždený žalúdok

Poznáte to, počas vianočných sviatkov jete od rána piate cez deviate. Koláčiky, zemiakový šalát, rezne, zmrzlinka, pohár vínka. Ak to preženiete, výsledkom je pocit plnosti brucha, nevoľnosť, bolesť žalúdka, napínanie na zvracanie alebo zvracanie. Vtedy je potrebné okamžite nasadiť diétu, ideálne nesladený čierny čaj a staršie pečivo. V ďalších dňoch vynechajte dráždivé, vyprážané jedlá. Vyhýbajte sa aj orechom, surovej zelenine, ovociu a alkoholu.

Zdroj: profimedia.sk

Otrava alkoholom

So sviatkami je spojená aj konzumácia alkoholu. Otrave však najlepšie predídete prevenciou. Teda nepiť, alebo piť s mierou. Treba pamätať na to, že ťažká, jednorazová intoxikácia alkoholom môže skončiť až smrťou. Ak postihnutý javí ťažké známky opitosti, je spavý a neudrží koncentráciu, uložte ho na bok, aby sa nezadusil zvratkami. Ak sa nepreberá a má problémy s dýchaním, privolajte odbornú zdravotnícku pomoc. Z ľahšej formy otravy alkoholom vás dostane spánok, dostatok tekutín, striedavé sprchovanie studenou a vlažnou vodou, ako aj pohyb na čerstvom vzduchu.

Zdroj: Getty Images

Popáleniny

K vianočnej výzdobe neodmysliteľne patria aj sviečky, no buďte opatrní. Pri požiari je dôležité dostať zraneného do bezpečia. Ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom. Pozor, odev, ktorý je prilepený na pokožke nikdy neodstraňujte. Popálené miesto podržte pod tečúcou studenou vodou aspoň 10 až 20 minút. Priložte sterilný obväz a prikryte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu.

Zdroj: thinkstock.com

Omrzliny

Stačí podceniť počasie pri zimných športoch a zabudnúť na rukavice a omrzliny sú na svete. Najčastejšie sa objavia na nechránených častiach tela ako prsty, nos či tvár. Postihnuté miesto spoznáte podľa toho, že je bledšie až voskové, je necitlivé a neskôr sa môže objaviť bodavá bolesť. Prvou pomocou je postupné zahrievanie, v žiadnom prípade nesmiete trieť postihnuté miesto snehom, ani nezahrievajte dychom, hrozí zhoršenie omrzlín. Nefajčite, pretože a tým zužujú cievy a zhoršuje sa cirkulácia krvi. Pacienta zohrievajte vlastnými rukami, ak má napríklad omrznuté prsty na ruke, sám si ju môže dať pod pazuchu. Pomáha teplo aj vlažné obklady. Prísť zo svahu a skočiť pod horúcu sprchu nie je dobrý nápad. Ak sa objavia pľuzgiere, vyhľadajte lekára. Na podchladenie je človek náchylný aj vtedy, keď je hladný.

Zdroj: thinkstock.com

Podchladenie

Rozlišujeme dva druhy. Pri rýchlom – preborenie sa pod ľad či pád do studenej vody, hrozí smrť. Vtedy okamžite volajte tiesňovú linku 112 alebo 155. Človeka po vytiahnutí na breh rýchlo zbavte mokrých šiat, prezlečte do suchého, podávajte teplé tekutiny a zohrievajte. Pri postupnom podchladení, ktoré trvá hodiny, zohrievajte v pomalšom tempe, aby organizmus neutrpel šok. Pomôže teplý nápoj, čokoláda a ak to vyžaduje zdravotný stav, prevoz do nemocnice.

Zdroj: http://www.thinkstockphotos.com/

Preborenie ľadu

Vstupovať na voľnú ľadovú plochu je vždy nebezpečné. Zvlášť v období odmäku. Hrozí, že sa preborí a človeka môže napríklad vodný prúd vtiahnuť pod ľad. Ak sa nedostane včas von, následkom podchladenia sa mu môže veľmi rýchlo zastaviť krvný obeh a utopí sa. Pri záchrane neriskujte. Myslite na vlastnú bezpečnosť, aby ste tiež neskončili pod ľadom. Okamžite preto volajte číslo 112 alebo 150.

Zdroj: FB/Hasiči

Ak nedýcha

Pri dospelom najprv volajte pomoc na číslo 155 alebo 112, pri deťoch najprv konajte. Myslite na spriechodnenie dýchacích ciest – hlavu mierne zakloňte alebo predsuňte sánku. Začnite s oživovaním. Rozopnite vetrovku, nájdite stred hrudníka a začnite so stláčaním, do hĺbky viac ako 5 cm, nie viac ako 6 cm (cca 1/3 hrudníka). Po 30 stlačeniach dvakrát vdýchnite vzduch do jeho úst. Opakujte dovtedy, kým nepríde pomoc alebo človek nezačne dýchať. Ak zraneného nepoznáte, nemusíte dýchať z úst do úst, stačí stláčať hrudník. Pri deťoch je postup rovnaký, akurát začíname s piatimi úvodnými vdychmi.

Zdroj: Getty Images

Úrazy

Výsledkom pošmyknutia sa na zľadovatenom chodníku často bývajú zlomeniny horných a dolných končatín, podvrtnuté členky, ale aj úrazy hlavy. Ak ide o staršieho, alebo chronicky chorého človeka, môže to mať až fatálne následky. Platí preto prevencia - vhodná pevná obuv, pokrývka hlavy a hrubá vetrovka, ktorá môže stlmiť náraz. Vždy sa snažte padať na zadok alebo na chrbát. Hlavu si chráňte.

Zdroj: Getty Images

Podvrtnutý členok

Dôležité je zraneného členok znehybniť, ideálne ho pevne obviazať šatkou alebo kusom látky. Dôvodom je zabrániť akémukoľvek namáhaniu členku, aby sa predišlo opuchu či zhoršeniu zranenia. Ak noha opúcha alebo sa ňu neviete od bolesti postaviť, treba vyhľadať lekára.

Krvácanie z nosa

Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej časti nosových krídiel. Držíme ich približne 10 minút, následne tlak uvoľníme. Dýchame ústami a keď je to potrebné, stlačenie zopakujeme. V prípade masívneho krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani po 30 minútach, vyhľadáme lekára.

Úraz hlavy

Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvracanie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto príznaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie odborníkom.

Zlomenina

Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza intenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixovaním. V prípade zlomeniny dolnej končatiny kusmi látky priviažeme zdravú nohu o ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu alebo šálom o lyžiarsku palicu. K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z lekárničky tak, aby sme prekryli kosť. Nikdy nenaprávajte poranené končatiny, nevyzúvajte lyžiarky, pretože aj tie dokážu fixovať zlomeniny. Mohli by ste viac ublížiť, ako pomôcť. Okamžite voláme záchranku alebo horskú službu.

Silné krvácanie

Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôležitejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba obviazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej nedostali nečistoty.

Zapamätajte si pravidlo Päť T: