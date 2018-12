Na Slovensko sa valí biele peklo: Šokujúca zmena na západe, TOTO by ste v decembri nečakali!

Meteorologická stanica Windy zobrazuje aktuálnu vrstvu nového snehu na Slovensku.

Počasie sa nám začne meniť už počas štvrtkového večera. Ako prví to pocítia občania na severozápade krajiny, kde sa môže vyskytnúť slabšie sneženie. V noci na piatok sa začnú zrážky presúvať celým našim územím.

Meteorológovia z iMeteo.sk upozorňujú, že sneženie sa na západnom a severozápadnom Slovensku pomerne rýchlo zmení na dážď, čo pri nočných teplotách, ktoré sa budú pohybovať od +1 do -5 stupňov znamená, že na viacerých miestach sa môže tvoriť poľadovica.

Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou, ktorá platí od dnešnej 18. hodiny do zajtrajšej 10. či 12. hodiny.

Zdroj: SHMÚ

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ píše ústav, ktorý varuje najmä ľudí na výhode a juhovýchode krajiny, kde jav zotrvá i v sobotu cca do 12. hodiny.

Zdroj: SHMÚ ​

Na východ dorazia zrážky až v piatok ráno a pôjde prevažne o sneženie, ktoré by na krajnom východe malo prechádzať do trvalejšieho sneženia.

Druhá snehová nádielka príde v piatok

Podvečer posledného pracovného dňa sa bude niesť v upršanom počasí, lebo od severozápadu k nám začne postupovať ďalší front. Dážď môže zasa namŕzať. Snežiť by malo od 1800 metrov nad morom, no to sa netýka východného Slovenska, kde meteorológovia očakávajú, že napadne aj 15 centimetrov snehu. Týka sa to hlavne okresov Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance a z časti aj Trebišova, kde môže byť sneženie od 300 m n.m. aj výraznejšie.

VÝZVA: Zavítala Perinbaba aj k vám? Budeme radi, ak sa s vašimi krásnymi fotkami či videami podelíte aj s Topkami. Pošlite nám e-mail na tipy@topky.sk.

Čerstvo napadnutému snehu budú priať aj teploty, ktoré by sa mali pohybovať okolo nuly. Sneženie by malo trvať až do sobotňajšieho rána. Za 24 hodín sa očakáva, že v uvedených oblastiach môže napadnúť 5 až 15 centimetrov nového snehu.

Zajtrajšie teploty na západe môžu dosiahnuť až 7 stupňov

Cez deň bude oblačno až zamračené, miestami aj hmlisto. Na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo mrholenie. Najvyššia denná teplota 2 až 7, v Banskobystrickom kraji a na východe sa miestami budú teploty pohybovať okolo nuly. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h, v Banskobystrickom kraji miestami bude buď bezvetrie, alebo slabý vietor.

Zdroj: predpovede.topky.sk

V sobotu by malo byť na juhozápade ešte teplejšie

Opäť oblačno až zamračené, lokálne i hmlisto. Na väčšine územia sa vyskytne dážď či prehánky. Vo vysokých, k večeru na severe už aj od stredných polôh sneženie. Spočiatku ešte lokálne tvorba poľadovice! Najnižšia nočná teplota +4 až -1 stupeň, na východe ojedinele aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade okolo 8 stupňov. Spočiatku bude fúkať slabý až mierny južný, cez deň v západnej polovici a na Spiši západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Príjmemné teploty sa udržia i v druhú adventnú nedeľu

Premenlivá veľká oblačnosť a od západu sa budú postupne na viacerých miestach vyskytovať prehánky, ktoré budú na horách a neskôr aj v stredných polohách snehové. Najnižšia nočná teplota +2 až -4 stupne. Najvyššia denná teplota 1 až 7 stupňov.