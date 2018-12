Daňové podvody či brutálne bitky: Zločinci sú na slobode, bojovníkov za lepší vzduch stíhajú väzobne

Minister spravodlivosti Gábor Gál uviedol, že súdy treba nechať pracovať. Predseda parlamentu Andrej Danko zase vyzval poslancov, aby sa zdržali komentovania rozhodnutia súdu. Je však viac ako zarážajúce, že dvanásti aktivisti sú stíhaní väzobne, zatiaľ čo v iných prípadoch nechal súd ľudí na slobode.

Dokopaný Filipínec

Asi najviac sledovaný prípad, ktorý vyvolal veľké vášne, bol dokopaný Filipínec Henry, ktorý nakoniec aj na následky brutálnej bitky zomrel v nemocnici. Polícia krátko po čine vypátra Juraja Hossua z Dunajskej Stredy, ktorý mal skutok spáchať. Z väzby ho však prepustili. Až po následnej medializácii prípadu a protestov občanov, vzali Juraja Hossua do vyšetrovacej väzby.

Extrémisti v Nitre

V roku 2014 pred barom Mariatchi v Nitre, dokopali holohlaví muži majiteľa baru. Surovú bitku si "zaslúžil" za to, že si chcel odfotiť to, že mu rozbili sklo na podniku. Muži poňom skákali a kopali ho. Všetci boli stíhaní na slobode. Aź v roku 2017 padol verdikt a súd poslal jedného z nich do väzenia n 6,5 roka. Rozsudok si však nevypočul, odišiel ešte pred ním.

V prípade útokov na bar Mariatchi bolo celkovo obžalovaných sedem osôb. Jeden z nich, bývalý profesionálny vojak, sa k činu priznal a uzavrel s prokuratúrou dohodu o vine a treste. Za útok vtedy dostal pokutu 400 eur.

Milan Mazurek

Obvinenie mal na krku aj poslanec za Ľudovú stranu naše Slovensko. Dopustiť sa mal trestného činu podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu. Okrem iného sa "preslávil" aj tým, keď vulgárne vykrikoval na ženy s deťmi na hlavnej stanici, pričom po nich hádzal dlažobné kocky. Rovnako nebol stíhaný vo väzbe.

Ladislav Bašternák

Obvinený Bašternák, ktorý postavil bytovku, v ktorej stále býva poslanec Fico. je rovnako stíhaný na slobode. Súd ho pritom prednedávnom poslal do väzenia na 5 rokov a zakázal mu podnikať. Rozsudok však nie je právoplatný, na mieste sa odvolal.

Janušek a Štefanov

V kauze, ktorá sa konala dlhé roky, padol historický rozsudok. Prvýkrát v histórii išli do väzenia exministri. Obžalovaní boli v kauze, ktorá v médiách dostala názov Nástenkový tender. Ten mal byť pripravený pre vopred vybraného uchádzača. Bola to najväčšia kauza za prvej vlády Roberta Fica.

Pavol Rusko

Aj Pavol Rusko, ktorý je obvinený v kauze falšovania zmeniek, je na slobode s monitorovacím náramkom. Marian Kočner, ktorý je obvinený v rovnakej veci je pritom už niekoľko mesiacov vo väzbe. Špecializovaný trestný súd však najskôr Kočnera do väzby nevzal a stíhaný bol na slobode. Až neskôr rozhodol o jeho väzobnom stíhaní Najvyšší súd SR.