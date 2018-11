Desať sýrskych sirôt si Slovensko môže dovoliť, myslí si minister Lajčák

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Slovensko by podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) malo prijať desať sýrskych sirôt z gréckych utečeneckých táborov. Ako v piatok (2. 11.) uviedol, slovenská spoločnosť si to môže ekonomicky dovoliť a je to v súlade s tým, čo Slovensko v otázke migrácie presadzuje.