Kiska po stretnutí so seniormi: Čas chcú tráviť aktívne, trápi ich zdravotníctvo

BRATISLAVA - Starších ľudí na Slovensku trápi najmä zdravotníctvo, dôležité je pre nich, aj aby neboli sami a mohli sa realizovať. Po diskusii so seniormi v rámci októbra, mesiaca úcty k starším, to povedal prezident SR Andrej Kiska.

V diskusii podľa Kisku najviac rezonovala téma zdravotníctva. "Každý jeden z nich prežíva dlhé čakacie doby u lekára, ťažkú dostupnosť, často sú nespokojní aj s jej úrovňou, ktorá sa poskytuje starším ľuďom," priblížil. So seniormi však diskutoval napríklad aj o univerzite tretieho veku alebo o vytváraní rôznych klubov, aby sa starší ľudia necítili osamelí.

Podľa prezidenta sú problémom aj opatrovateľské služby, najmä v spojitosti s odchodom opatrovateliek do zahraničia. "Mnohokrát si ľudia kladú otázku, čo budú robiť, keď budú ich mama alebo otec nevládni. Ako im dokážu pomôcť," konštatoval Kiska. "To sú tie témy, o ktorých by sme mali často rozprávať, ak skutočne myslíme na to, aby naši rodičia a starí rodičia mali šťastnú starobu," uzavrel prezident.