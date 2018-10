Veľkolepý návrat BABIEHO LETA: Teplo bude aj v novembri, má to však jeden háčik!

BRATISLAVA - Zdá sa, že sa máme naozaj na čo tešiť. Dva dni pracovného pokoja nám spríjemní veľmi teplé počasie, ktoré by malo pretrvávať až do 4. novembra. Meteorológovia hlásia, že denné teploty budú v najbližších dňoch dosahovať 23 stupňov. Začiatok týždňa však bude upršaný. Pre viaceré regióny platí výstraha 2. stupňa pred dažďom.

Budúci týždeň bude ako celok veľmi teplý, a to až o 8 stupňov od normálu, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti. Do našej oblasti bude prúdiť veľmi teplý vzduch, prevažne od juhu. „Celý týždeň bude podľa aktuálnych výstupov modelov ako celok približne o 4 až 8°C teplejší ako by normálne na prelome októbra a novembra mal byť,“ napísal ústav.

Pre nižšie polohy to znamená, že v období od 29. októbra do 4. novembra bude v noci teplota klesať na 12 až 7, len ojedinele (najmä v dolinách) na 6 až 0 stupňov. Naopak, výnimočne môže byť nočné minimum aj vyššie (najmä na juhozápade), na úrovni 15 až 13 stupňov.

Denná teplota bude v nižších polohách vystupovať zväčša na 14 až 20, v nížinách prechodne až do 23 stupňov. Pri dlhšietrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti bude popoludní výnimočne len okolo 10 stupňov.

Zrážky sa budú vyskytovať najmä na začiatku týždňa, neskôr ich už bude málo a miestami bude aj veterno.

Výstrahy pred dažďom a vetrom

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre regióny Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Platí od nedele 16. hodiny do pondelka siedmej hodiny rannej. Očakáva sa úhrn zrážok 50 až 65 mm.

Pre regióny Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice mesto, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo a Turčianske Teplice bola vydaná výstraha 1. stupňa pred dažďom, ktorá takisto platí do zajtra 7. hodiny rannej.

Výstraha 1. stupňa pred vetrom bola vydaná pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský, Žilinský a Prešovský kraj. Trvanie javu platí od dnešnej 18. hodiny do 30. októbra 18. hodiny. Meteorológovia očakávajú, že vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

PONDELOK

V noci bude veľmi teplo. Malo by byť prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa vyskytne dážď, miestami aj výdatný. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, na juhozápade ojedinele okolo 16 stupňov. Fúkať by mal prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 45 km/h. Vo vysokých polohách hrozí prudký až búrlivý vietor.

Cez deň bude tiež oblačno až zamračené. Dopoludnia hmlisto. Spočiatku na mnohých miestach dážď, ojedinele až výdatný. Popoludní sa však oteplí a zrážky budú ubúdať. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Kysuciach, Orave, v Liptove, Horehroní a na severovýchode miestami 13 až 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 25 km/h, popoludní na juhozápade miestami okolo 30 km/h, v nárazoch rýchlosťou 50 až 70 km/h. Vo vysokých polohách hrozí prudký až búrlivý vietor.

Predpokladané množstvo zrážok v noci do 15, miestami 20 až 30 mm, ojedinele okolo 40 mm. Cez deň do 7 mm, ojedinele 10 až 15 mm.

UTOROK

Oblačno až zamračené, miestami sa vyskytne aj zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov.

Deň bude opäť teplý, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na juhovýchode do 22 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, na západe a severe miestami okolo 35 km/h, a v nárazoch 60 až 85 km/h. Na hrebeňoch hôr hrozí búrlivý vietor až víchrica.

STREDA

Bude jasno až polojasno. Zrána a dopoludnia sa miestami vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele môže udržať aj celý deň. Možnosť mrholenia. Teplo.

Najnižšia nočná teplota 9 až 4, v dolinách a kotlinách miestami okolo 2 stupňov. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, pri dlhotrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 8 až 13 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.

ŠTVRTOK

Bude polojasno až oblačno, prechodne aj jasno. Zrána a dopoludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele môže udržať po celý deň. Možnosť mrholenia. Teplo.

Najnižšia nočná teplota 8 až 2 stupne, na západe okolo 10 stupňov. Najvyššia denná teplota 16 až 21, pri dlhotrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 10 až 15 stupňov.

PIATOK

Polojasno až oblačno, miestami hmlisto. Ojedinele slabé zrážky. Teplo. Najnižšia nočná teplota 15 až 9 stupňov, v údoliach aj chladnejšie.

Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov, pri dlhotrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 10 až 15.