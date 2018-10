Pellegrini na oslavách 100. výročia ČSR: Žime menej v nostalgii a venujme sa budúcnosti

"O tom, ako to bolo, prečo to bolo, to nech sa už rieši na odborných historických konferenciách, nech sa tým už nezaťažujú naši občania," poznamenal slovenský premiér. Pripomenul, že pre neho i českého premiéra Andreja Babiša je to symbolické obdobie, pretože obidvaja mali možnosť časť života prežiť v spoločnom štáte a teraz sú obaja na čele dvoch samostatných štátov.

"Storočnicu vnímam ako moment, keď konečne po tisícročnej útrape a útlaku slovenského národa mal konečne šancu slovenský národ mať svoj vlastný štát. Nejakých 75 rokov s medzerami sme boli spolu s českými bratmi a teraz žijeme jeden úspešný 25-ročný príbeh samostatnej Slovenskej republiky," povedal Pellegrini. Ako doplnil, pevne verí, "že SR má pred sebou ešte skvelú budúcnosť". Pellegrini v príhovore v zrekonštruovanom Národnom múzeu v Prahe, ktoré bude verejnosti prístupné od nedele (28.10.), poznamenal, že je potrebné si vážiť spoločné česko-slovenské vzťahy.

Babiš by SR a ČR poprial ďalších 100 rokov prosperity, slobody a jednoty

Ďalších 100 rokov prosperity, demokracie, slobody, dobrej nálady, jednoty a hrdosti na obidva štáty by poprial český premiér Andrej Babiš Slovenskej, ale aj Českej republike. Uviedol to v sobotu pred slávnostným otvorením Národného múzea v Prahe, ktoré bude verejnosti prístupné od nedele (28.10.). Český prezident Miloš Zeman počas svojho príhovoru kritizoval, že sa v metropole Českej republiky nedarí stavať pekné budovy, zároveň chce, aby politici preferovali moderných architektov. Babiš, naopak, počas svojho príhovoru v Národnom múzeu ocenil prínos riaditeľa múzea k rekonštrukcii tejto historickej budovy.

Babiš ocenil schopnosť Československa a Česka opakovane generovať svetovo významné osobnosti. Uviedol, že po roku 1948 a 1968, ale aj pri iných historických udalostiach odišlo množstvo občanov z krajiny. Podľa slovenského predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) je vzťah Slovenska a Česka vo svete vzorom. Ako uviedol vo svojom príhovore, je potrebné si vzájomné vzťahy vážiť. Ako doplnil, nemali by sme sa spoliehať na to, že prichádzajú automaticky. "Kultivujme naše priateľstvo pri každej príležitosti. V zložitých časoch sa potrebujeme ešte viac ako kedykoľvek predtým," dodal Pellegrini.

Dominanta Václavského námestia - Národné múzeum, bude opäť prístupné verejnosti. Prví návštevníci si budú môcť vynovené priestory historickej pamiatky opäť pozrieť v deň 100. výročia vzniku Československej republiky, a to v nedeľu 28. októbra. Národné múzeum bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1962. Uzatvorené bolo v júli 2011, pričom začiatok rekonštrukčných prác zdržal výber stavebnej firmy. Budova od svojho postavenia v roku 1891 neprešla komplexnou rekonštrukciou.

Uskutočnili sa len tri opravy väčšieho rozsahu. Prvá, keď ju na konci druhej svetovej vojny zasiahla bomba, druhá, keď v auguste 1968 guľky zo samopalov vojakov krajín Varšavskej zmluvy poškodili priečelie, a v 70. rokoch 20. storočia, keď statiku severovýchodného krídla narušili odstrely pri budovaní metra. Prácu na historickej budove narušil aj požiar strechy múzea v roku 2016, ktorý však výraznejšie zdržanie nepriniesol.